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Убийство актрисы Зои Федоровой: какие остались вопросы 

Русская семерка 2 часа назад
Убийство Зои Федоровой: какие остались вопросы
Фото: Русская семерка
Причина громкого убийства знаменитой советской актрисы Зои Фёдоровой не установлена и по сей день. Также нет официальной версии и относительно личности убийцы. Несмотря на тысячи опрошенных, следствие так и не пришло хоть к какому-либо заключению.
Убийство произошло в декабре 1981 года, следователи установили, что смерть наступила от огнестрельного ранения в затылок. Кому понадобилось убивать пожилую артистку и, самое главное, за что? В ходе расследований выдвигались разные версии, начиная с убийства на бытовой почве и заканчивая политическими мотивами.

Политические мотивы

Популярность к Зое пришла в 1936 году. Она сыграла немало главных ролей, которые сделали ее знаменитой на весь Советский Союз. У нее появилось множество поклонников, среди которых были известные политические деятели. Основываясь на личной переписке Федоровой, историки пришли к заключению, что сам Берия проявлял к ней внимание. Казалось бы, жизнь удалась. Она неоднократно выходила замуж. В 45 году Зоя познакомилась с одним из американских дипломатов и уже через год родила от него дочь. Почти сразу же после рождения девочки Зою арестовали, предъявив обвинения в шпионаже. Приговор был достаточно жесток — кроме 25 лет колонии усиленного режима, власти конфисковали имущество и приговорили всю ее семью к ссылке.
На свободу Зоя вышла, спустя 9 лет, попав в списки реабилитации «политических» осужденных. Но власти ее в покое не оставили. Впоследствии, изучая письма актрисы, выяснилось, что она собирала компромат на некоторых высокопоставленных лиц. И этот факт стал одной из основных версий, который вполне может служить причиной для ее убийства. В 1978 году Фёдоровой, несмотря не несколько предыдущих отказов от правительства, все-таки удалось побывать у дочери в Америке. И она даже начала собирать документы, чтобы уехать туда на ПМЖ. Но этого так и не произошло.

Бриллиантовые махинации

В свое время Фёдорова занималась скупкой бриллиантов и драгоценностей, которые потом перепродавала по большей цене. Своего рода, спекуляция — и следователи неоднократно ставили этот факт как одну из основных причин преступления. В начале 70-х актриса вошла в так называемый клан «бриллиантовой» мафии, членами которого были весьма высокопоставленные лица, а также жены многих политических деятелей. Как утверждали впоследствии на допросах ее приближенные, она знала о многих крупных махинациях. И эта информация вполне могла стать поводом для убийства. Тем более, следователи пришли к выводу, что Фёдорова однозначно знала своего убийцу, так как нашли ее на месте преступления в старом домашнем халате и протертых шлепанцах. Такой вид она себе могла позволить только при встрече с хорошо известным ей человеком.

Банальная кража с последствиями

Спустя 33 года после этого трагического события, свою версию изложил бывший следователь уголовного розыска, который расследовал убийство. Борис Кривошеин воспроизвел все этапы следствия в деталях и выдвинул свою точку зрения: незадолго до своей гибели Фёдорова обзавелась подругой, которая собиралась ехать в штаты. Учитывая, что актрису не выпускали из Союза, она решила с этой знакомой передать дочери драгоценности. И здесь сыграло роль обычное человеческое корыстолюбие. Новая подруга застрелила Фёдорову и собрала все драгоценные вещи, которые были в доме. Впоследствии на допросах подозреваемая, естественно, все отрицала, и следствию так и не удалось доказать ее причастность. На сегодняшний день убийца остается безнаказанным.
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Люди , Жизнь после смерти , Зоя Федорова
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