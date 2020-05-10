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Как живут дочери предпринимателя Зияда Манасира 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Зияд Манасир входит в топ-200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в $600 миллионов. Он основал холдинг «Стройгазконсалтинг». У предпринимателя есть три дочери, которых часто обсуждают в Сети. "Рамблер" рассказывает, как они живут сейчас.

Элен Манасир

@elenmanasir_beauty
Старшая дочь Зияда Манасира популярна в Сети благодаря своему блогу о косметике. Девушка регулярно выкладывает посты о своих любимых средствах по уходу за кожей. Также у нее есть свой сайт с ритейлом продуктов. В 2014 году она вышла замуж за молодого бизнесмена и художника Булата Хункаева. Несмотря на то, что у Элен состоятельные родители, свадьба прошла без размаха. Старшая дочь Манасира училась на журфаке МГУ и снималась в реалити-сериале, чем вызвала повышенное внимание к своей персоне. Сама она говорила в интервью, что не причисляет себя к "золотой молодежи". Сейчас Элен занимается развитием своего блога и регулярно путешествует на дорогие курорты Европы.

Диана Манасир

@dianamanasir
В Сети отмечают, что Диана и Элен очень похожи внешне. Однако, о характерах девушек никто судить не берется. Раньше Диана много рассказывала о своей жизни в Сети. Например, в одном из своих постов она написала, что раздает старые модели телефонов прислуге. После того, как она окончила школу в Москве, девушка уехала учиться в Лондон. Там же она встретила своего возлюбленного, который сделал ей предложение, Она вышла замуж за Ростки Багирова, когда ей было 18 лет. Сейчас наследница предпринимателя живет между Москвой и Лонодоном.

Дана Манасир

@dana.manasir
Самая младшая дочь предпринимателя еще слишком юна и не успела отличиться, как ее старшие сестры. Однако в Сети ее называют "самой красивой Манасир" и гадают, что ждет девочку в будущем. В своем блоге она часто делится фотографиями с семьей и снимками с профессиональных фотосессий.
Комментарии 2
Люди , Видео , Зияд Манасир , МГУ , Стройгазконсалтинг
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