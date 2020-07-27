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Обыденное волонтерство: как помочь соседям 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Обыденное волонтерство: как помочь соседям
Фото: Вечерняя Москва
Поймите правильно, факт на самом деле имеет место. Множество россиян как работают в официальных волонтерских структурах, так и проявляют частную инициативу, стремясь помочь тем, кому особенно трудно. Их усилия действительно заслуживают искреннего восхищения. Непонятно только, почему это кого-то удивляет.
Уже более десяти лет волонтерство и благотворительность — совершенно обыденная часть жизни страны. А уж в Москве этот процесс давным-давно имеет колоссальный размах. Кто-то помогает на постоянной основе, кто-то — от случая к случаю, но в жизни абсолютного большинства горожан найдутся примеры их участия в тех или иных социальных проектах.
Так что общественная мобилизация в кризисной ситуации для помощи тем, кто в ней нуждается — абсолютно естественный и ожидаемый процесс. Тут без сомнения есть повод для гордости, но никак не для удивления.
Кто-то может сказать, что никогда раньше волонтерство не было сопряжено с риском для здоровья, а то и жизни. Но и это не так. Несколько лет назад во время страшных летних пожаров общественное движение, помогавшее бороться с огнем, было весьма массовым. Да и вообще, это совершенно в нашем национальном характере — проявление лучших человеческих качеств перед лицом серьезной угрозы.
Однако в текущих событиях есть иной аспект, на который не обращают внимания, но который бросает по-своему даже более сложный вызов обществу. В определенном смысле — вызов самой человеческой природе.
Неоднократно подмечалось, что людям зачастую легче помогать чужакам, нежели тем, кто находится с ними рядом. Вплоть до того, что некоторые предпочитают уезжать с социальными и благотворительными миссиями на другой конец света.
Разгадка этого явления проста. Мы слишком хорошо знаем соседей — в курсе их слабостей и недостатков. Нередко нас связывают с ними сложные, а иногда откровенно плохие отношения. Мы можем испытывать к ним очень личные и недобрые чувства — раздражение, неприязнь, брезгливость. Так что, может, кому-то и впрямь проще спасать голодающих детей в Африке, нежели помочь соседу по лестничной площадке.
А сейчас мы оказались в обстоятельствах, когда наша помощь наиболее актуальна именно для тех, кто рядом. Для старушки этажом ниже, которая убеждена, что вы держите наркопритон, и уже несколько раз жаловалась на вас участковому. Для соседа-инвалида, энергии которого тем не менее хватает, чтобы достать весь подъезд своими нелепыми инициативами. Для одинокой женщины с детьми, которая вам однажды на пустом месте устроила скандал и с тех пор не здоровается.
Но неуклонно множащееся количество объявлений с предложениями о помощи соседям дает России не только повод для гордости за наших людей, но и уверенность, что мы справимся с любым вызовом. Как и всегда.
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