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Как в период пандемии отличить волонтера от мошенника 

Мира Маркина 2 часа назад
Как в пандемию отличить волонтера от мошенника
Фото: РИА Новости
В период пандемии коронавируса во всех регионах России появились волонтеры, обеспечивающие продуктами и необходимыми вещами пенсионеров, которые находятся в группе риска.
Однако в последнее время под видом волонтеров к пожилым людям приходят мошенники, которые пытаются ограбить своих жертв. "Рамблер" выяснил, как отличить настоящего волонтера от злоумышленника.

Вы сами вызываете волонтера

Чтобы обратиться за помощью, необходимо позвонить по региональному телефону горячей линии или федеральному номеру акции #Мывместе. Кроме того, волонтеры предупреждают о своем визите заранее. Если к вам в квартиру пытается проникнуть человек, хотя вы не обращались за помощью, будьте уверены — это мошенник. Случается и так, что вы действительно ожидаете волонтера, и в этот самый момент приходит злоумышленник. Чтобы обезопасить себя, следует спросить у гостя номер вашей заявки. Такими данными располагает только волонтер.

Волонтер не заходит в квартиру

Волонтеры никогда не заходят в квартиру или дом и соблюдают необходимую дистанцию. Иначе режим самоизоляции пенсионеров был бы лишен смысла. Вот почему, если человек за дверью пытается пройти в квартиру и побеседовать на кухне, перед вами явно злоумышленник, а не волонтер.

Одежда волонтеров

Чтобы не встретиться с мошенниками, необходимо знать, как выглядят настоящие волонтеры. У каждого из них есть бейджик с именем и фотографией, а также паспорт гражданина РФ. Нередко волонтеры одеты в специальную форму. Помимо этого, у волонтеров всегда есть медицинская маска и резиновые перчатки.
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Люди , Благотворительность
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