Самая красивая бабушка Европы стала волонтером 

Жительница Рязани Екатерина Егина, которую признали самой красивой бабушкой Европы, стала волонтером движения #МыВместе.

Организация помогает пожилым людям с покупкой продуктов. Женщина прошла инструктаж, получила дезинфицирующие средства и уже совершила несколько выездов по заявкам на горячую линию.

«Конечно, волонтерская работа придает ощущение значимости. Так приятно видеть, как нам рады, как нас ждут», — рассказала Екатерина Егина.

Она отметила, что иногда встречаются интересные записи в списках покупок пожилых. Например, они просят купить хлеб в одном магазине, а масло — в другом.

Екатерина Егина стала волонтером в первый раз. Она призвала своих подписчиков тоже не оставаться равнодушными.