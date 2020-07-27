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Самая красивая бабушка Европы стала волонтером 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Самая красивая бабушка Европы стала волонтером
Фото: @_egina_ed
Жительница Рязани Екатерина Егина, которую признали самой красивой бабушкой Европы, стала волонтером движения #МыВместе.
Организация помогает пожилым людям с покупкой продуктов. Женщина прошла инструктаж, получила дезинфицирующие средства и уже совершила несколько выездов по заявкам на горячую линию.
«Конечно, волонтерская работа придает ощущение значимости. Так приятно видеть, как нам рады, как нас ждут», — рассказала Екатерина Егина.
Она отметила, что иногда встречаются интересные записи в списках покупок пожилых. Например, они просят купить хлеб в одном магазине, а масло — в другом.
Екатерина Егина стала волонтером в первый раз. Она призвала своих подписчиков тоже не оставаться равнодушными.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россиянка получила титул "Самой красивой бабушки Европы".
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