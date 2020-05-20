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Известные люди, которые создали семью со своими родственниками 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Известные люди, создавшие семью с родственниками
Фото: globallookpress.com
Некоторые из наших героев даже не подозревали о своем родстве. «Рамблер» расскажет об известных личностях, которые вступили в брак со своими родственниками.

Альберт и Эльза Эйнштейн

Физик-теоретик Альберт Эйнштейн влюбился в свою кузину Эльзу еще в то время, когда он был женат на Милеве Марич. Именно связь с Эльзой стала причиной развода физика с первой женой. С 1912 года Альберт с Эльзой жили вместе, и только спустя шесть лет они узаконили свои отношения.

Кевин Бейкон и Кира Седжвик

Актеры считаются одной из самых крепких пар Голливуда. В 1988 году, когда Кевин делал предложение Кире, он даже не мог себе представить, что они являются дальними родственниками. Об этом стало известно спустя несколько лет после вступления в брак на передаче Finding Your Roots, в которой супруги приняли участие. Оказалось, что Кевин Бейкон приходится актрисе дальним дядей, их разделяют девять ветвей родственников.

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун

В 1958 году американский певец Джерри Ли Льюис женился на своей 13-летней троюродной кузине. Этот союз стоил артисту карьеры. Часть концертов, предусмотренных условиями тура по Англии и Шотландии, были отменены, а на родине песни исполнителя были сняты с радиоэфиров. Майра стала третьей, и не последней, женой Джерри. На данный момент певец состоит в десятом браке.

Грета Скакки и Карло Мантегацца

wikipedia.org
Актриса Грета Скакки два года состояла в браке с Винсентом Д’Онофрио, от которого родила дочь Лейлу. Через некоторое время у нее начались отношения с кузеном Карло Мантегацца. У них даже родился сын Маттео. Сейчас пара никак не комментируют свои отношения. По слухам, в 2016 году Грета и Карло узаконили свои отношения.
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Комментарии 3
Люди , Кира Седжвик , Грета Скакки , Кевин Бейкон , Альберт Эйнштейн
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