Что стало с женой и детьми убийцы Кеннеди

Убийство Джона Кеннеди вызывает множество вопросов даже спустя 57 лет. Главным и единственным официальным подозреваемым является Ли Харви Освальд , скончавшийся через два дня после нашумевшего происшествия. И несмотря на то, что умерший не может быть судим, Комиссией Президента по расследованию убийства Джона Кеннеди он был назван убийцей. У Освальда было две дочери. Что уготовила судьба его вдове и детям, рассказывает "Рамблер".

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Ли Харви Освальд, Марина Освальд, тетя Марины Освальд

Джун Ли Освальд — его старшая дочь, она родилась в 1962 году. Одри Марина Рэйчел Освальд младше на год, рождена в 1963. Оба ребенка от супруги Ли — Марины Освальд. Урожденная Марина Николаевна Прусакова , переехала с мужем из СССР в Америку в 1962 году, а после смерти Ли Харви Освальда вышла замуж снова и родила сына от второго супруга.

Кадр из видео с Джун

Джун

Джун не носит фамилию отца и давно сменила ее на фамилию бывшего супруга. Женщина обосновалась в Калифорнии и работает в рекламном бизнесе. Джун уверена, что ее телефон до сих пор прослушивают спецслужбы, а сама она дала лишь несколько интервью, в которых говорит, что не хочет, чтобы ее ассоциировали с убийцей. Джун также утверждает, что Ли Харви Освальд был жестоким человеком, способным на многое. В частности, он неоднократно избивал Марину Освальд.

Кадр из видео с Джун

Рэйчел

О судьбе Рэйчел известно крайне мало. Она также не дает интервью, но однажды сказала журналистам, что считает отца "мучеником" и заложником сложившейся ситуации.

Бывшая супруга Ли Харви Освальда до сих пор не дает интервью и мечтает наконец забыть события 1963 года, превратившие ее жизнь в постоянный кошмар. В нынешнем доме Марины и ее мужа Кеннета стоят тонированные стекла, чтобы любопытные папарации не смогли проникнуть вместе со своими фотокамерами в ее частную жизнь. В 50-летнюю годовщину убийства Кеннеди один из американских телеканалов предложил Марине 3 миллиона долларов за интервью с ней, но та отказалась и от этого. Чуть позже она продала на аукционе обручальное кольцо Ли Харви, которое тот оставил перед тем, как уйти из дома в последний раз. За него она выручила 108 тысяч долларов, но вряд ли дело в деньгах. К кольцу прилагалась записка: "Я хочу отпустить свое прошлое", написанная рукой Марины.