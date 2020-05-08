Все от лукавого 

Сотни человек в мире утверждают, что встречаются с абсолютным злом каждый день. Многие доверяют им свои страхи, опасения и даже здоровье близких: согласно исследованиям, в последние годы все больше скептиков обращаются к людям, называющим себя экзорцистами, скупают их книги и пополняют армии последователей. Самым известным и влиятельным гонителем бесов за последние полвека стал отец Габриэле Аморт — главный экзорцист Ватикана, который, по его словам, за 30 лет провел десятки тысяч эффективных обрядов. Многие считали его мистификатором и чудаком, даже католики испытывали неловкость за его деятельность. Однако позднее истории об ужасах, переживаемых одержимыми, стали популярными, и те, кто считали религиозные обряды обыкновенным шарлатанством, признали Аморта масштабной религиозной личностью. Каким образом итальянские традиции помогли молодому юристу стать суперзвездой, как вели себя исцеленные им, за что официальное лицо экзорцизма ненавидел Гитлера и Сталина и чем ему не угодил Гарри Поттер — в материале «Ленты.ру».

Мода на гонителей

Аморт родился 1 мая 1925 года в семье юристов. Во время войны он, будучи подростком, участвовал в итальянском движении сопротивления — спустя годы в знак признания заслуг уроженца Модены римские власти наградили его почетной медалью. В 1940-е Аморт решил пойти по стопам отца и деда: изучал право, затем работал с молодым политиком Джулио Андреотти (позднее этот христианский демократ занимал различные высокие должности в правительстве, трижды был премьер-министром). Однако молодой человек решил связать свою жизнь с католической церковью : вступил в религиозное общество Святого Павла и в начале 1950-х принял рукоположение.

Спустя 30 лет Аморт по просьбе епископа стал экзорцистом, а в 1986-м кардинал Уго Полетти назначил его главным заклинателем Римской епархии — сделав его таким образом официальным экзорцистом католической церкви. В это время в мире начался новый «мистический» бум, когда сотни тысяч людей в разных странах обратились к религии и ее возможностям работы с душой и телом человека. При Аморте экзорцизм кардинально изменился: основав Международную ассоциацию экзорцистов, он повысил и закрепил статус «гонителей бесов» и разрушителей проклятий. Спустя два десятка лет ее авторитет признали и на высшем религиозном уровне.

Также в начале 1999 года Ватикан выпустил официальный документ, регулирующий деятельность священников-экзорцистов, и рекомендовал увеличить число таких специалистов по всему миру. В последние годы их количество возросло до нескольких сотен. Первый пересмотр этих вопросов произошел еще во время Второго Ватиканского собора в 1960-е, а до этого экзорцисты руководствовались книгой, выпущенной в начале XVII века. Окончательная редакция De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam датируется 2004 годом. Предполагается, что экзорцисты в первую очередь должны опираться на доказательную медицину: важно исключить психические и физические заболевания страждущего и лишь после этого проводить ритуалы.

Некоторые католики и даже священники высокого ранга игнорируют экзорцизм и упоминания о нем в Евангелии, однако многие христиане, исповедующие различные верования, настаивают на том, что изгнание злых духов упоминается в Новом Завете около двух десятков раз. Аморт был уверен, что экзорцизм необходим людям: «Происходят вещи, которые разум не может объяснить, но которые Библия, с другой стороны, разъясняет», — говорил он. Известно, что оба последних Папы Римских проводили подобные обряды: Бенедикт XVI был рьяным сторонником таких практик.

Некоторые видели в Аморте почти святого, особенно его почитали в родной Италии: по статистике, около полумиллиона человек в этой стране ежегодно обращаются к экзорцистам. Но многие не верили ему, считая священника сумасбродом и выскочкой, популистом, желающим власти и дешевого авторитета. Особенное возмущение вызывали его громкие необоснованные заявления.

видео 1091 / YouTube

Габриэле Аморт

Однако большинство, несмотря ни на что, уважали отца Габриэле за глубокую преданность своему делу и истовую религиозность, которым он не изменял на протяжении всей жизни. Они признавали, что он помогал психически больным и неуравновешенным людям, направлял их и утешал их семьи.

Тяжелые будни

По словам отца Габриэле Аморта, всего он провел от 70 до 160 тысяч экзорцизмов — ритуалов по изгнанию духов или снятию проклятия. Часто одному человеку требовалось несколько визитов экзорциста. Но считать эту цифру в полной мере реальной нельзя: сам священник утверждал, что встретил за всю жизнь около сотни случаев «подлинного» «овладения душой», а прочие пациенты были ментально нездоровыми людьми, которым на деле требовалась помощь врачей. Он помогал им, консультируясь с психиатрами. «В большинстве случаев настоящего дьявольского присутствия нет, и моя работа заключается в том, чтобы предлагать тем, кто приходит ко мне, жить жизнью веры и молитвы. Этого достаточно, чтобы успокоить страхи тех, кто боится зла», — говорил он.

Методы священника были нетривиальны. Свои будни он описал в книге «Экзорцист рассказывает свою историю», опубликованной в 1994 году. Один сеанс длился в среднем около 30 минут, за одно утро священник проводил до пяти встреч. Он считал, что экзорцизм можно проводить и по телефону или через звонок по Skype. Аморт всегда помещал на стену кабинета портрет папы Иоанна Павла II (поскольку, по его словам, «демоны становятся очень раздражительными перед ним»), а с собой носил два деревянных распятия, кропило для разбрызгивания святой воды и флакон с освященным маслом.

Чтобы понять, одержима ли очередная жертва, Аморт смотрел человеку в глаза. «Держа два пальца на глазах пациента, мы поднимаем веки, — пояснял он. — Почти всегда в случае присутствия зла глаза совершенно белые. Даже удерживая веки руками, мы едва можем различить, направлены ли зрачки вверх или вниз».

По его словам, хуже всего приходилось жертвам африканских знахарей или бразильских магических ритуалов, находившимся под воздействием языческих заклинаний или чар

Наиболее уязвимой категорией священник называл женщин: по статистике середины 1990-х, когда Аморт работал активнее всего, из примерно 40 экзорцизмов, проводимых в Риме каждую неделю, около 80 процентов его посетителей были женщинами среднего возраста из среднего класса. Также среди его пациентов нередко бывали дети. Аморт пояснял, что женщины «более уязвимы, потому что именно они в основном посещают ясновидящих, медиумов, спиритические сеансы, принадлежат к сектам». По его словам, темные силы еще со времен Адама и Евы пытаются захватить женщин. К счастью, убеждал он, большинство «магов» — обыкновенные шарлатаны, которые могут нанести урон только кошельку, но не душе.

Аморт рассказывал, что нередко во время его сеансов одержимые левитируют и выплевывают осколки стекла и куски железа. Он даже собирал коллекцию таких артефактов — фигурки, ключи, цепочки, гвозди и многое другое. Их он охотно демонстрировал как доказательство своей эффективной работы. Однажды, рассказывал он, женщина даже изрыгнула кусок транзисторного приемника. Маленькие дети вырывались и пытались бежать, обретая нечеловеческую силу. Доказательств этого он не приводил.

Однако, вопреки громким заявлениям отца Габриэле, наиболее сложными «пациентами» становились молодые люди — об этом говорили очевидцы и его коллеги. Священник Марчелло Станционе рассказывал историю, похожую на гротескный фильм ужасов: им с Амортом удалось изгнать из чрева юного итальянца Люцифера, говорившего по-английски. Жертва визжала, левитировала и извивалась от боли, а вокруг нее распространялся могильный холод. Когда бес признал поражение, он объявил точный день и час, когда он намерен покинуть это тело. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, отец Станционе по сей день настаивает, что все было именно так.

В 2020 году он опубликован книгу «Дьявол боится меня: жизнь и работа самого знаменитого экзорциста в мире», в которой приводятся фантастические подробности из практики Аморта. Однако скептики уверены, что для Станционе это лишь новая возможность прославиться, привлекая имя известного экзорциста.

Сам Аморт нередко рассказывал похожие истории, однако его житейские ситуации были более реалистичными. К тому же слушателей подкупали его доброта и спокойствие: он с сочувствием относился к пациентам, поясняя, что они не плохие люди, а страдающие, которым необходима помощь.

Суровые взгляды

Католические епископы имеют право совершать обряд изгнания бесов. Традиционно эту работу делегировали специально избранному для этого священнику, но в последнее время все меньше католических епархий назначают официального экзорциста. Аморт подвергал такое поведение резкой критике: «Я верю, что епископы, которые не назначают экзорцистов, совершают смертный грех», — заключал он.

Любимым фильмом отца Габриэле Аморта была американская лента 1973 года «Экзорцист» (или «Изгоняющий дьявола»). Номинированный на десять премий «Оскар» фильм ужасов, по его мнению, был, несмотря на спецэффекты, во многом корректным и реалистичным. В интервью он подчеркивал, что фильм демонстрирует широким массам суть его работы — «люди обязаны понимать, что мы делаем».

В отличие от многих коллег, Аморт считал своим долгом выступать публично, подробно рассказывать о ритуалах и даже комментировать происходящие в мире актуальные и исторические события. Особенно жесткой критике он подвергал Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, считая, что они были одержимы дьяволом. «Вы можете судить по их поведению и действиям, по ужасам, которые они совершили, и злодеяниям, совершенным по их приказу. Вот почему мы должны защищать общество от демонов», — заключал он.

Экзорцист уверял, что злые силы могут овладеть не только одним человеком, но и группой, и даже населением целого государства, — так, по его мнению, произошло с нацистами. Примечательно, что, согласно недавно рассекреченным документам Ватикана, папа Пий XII предпринял попытку «изгнания» Гитлера на расстоянии, однако она не имела никакого эффекта

Также неприязнь у Аморта вызывала сага о Гарри Поттере — по его словам, такие книги подталкивают детей к оккультизму и поощряют веру в черную магию. «В „Гарри Поттере“ дьявол действует хитро и тайно, под маской необычайных сил, магических заклинаний и проклятий», — заключал он. По его словам, детям следует читать сказки, где магия — это инструмент, а не основа сюжета. Недоволен священник был и творчеством некоторых артистов, к примеру, Мэрилина Мэнсона . «Я ничего не имею против рока, это очень уважаемая музыка. Я против сатанинского рока», — негодовал он.

Досталось от Аморта и любителям йоги. Он сравнивал эту древнюю практику с чтением книг о мальчике-волшебнике: «Оба занятия кажутся безобидными, но имеют дело с магией, и это ведет к злу», — отрезал он. Его не устраивал тот факт, что йога зародилась в Индии, так как, по его словам, «восточные религии основаны на ложной вере в реинкарнацию». Из-за таких резких выражений — и по поводу культурных явлений, и о женщинах, якобы виновных в распространении духов, многие верующие стыдились Аморта. Однако с течением времени выяснилось, что его заслуга перед человечеством состояла в первую очередь в помощи и успокоении тех, кто просил у него совета и содействия. Многие больные люди с его помощью вышли из кризисных состояний — о его деятельности положительно отзывались нейрохирурги и психиатры. А католическая церковь обрела в его лице того, в ком остро нуждалась — ярого сторонника экзорцизма, проповедуемого папами, и чиновника, который искренне и исправно выполнял свои обязанности, выступая против скептицизма новой эпохи. Когда в 2016 году Аморт скончался, его смерть стала для итальянцев почти национальной трагедией.

За несколько месяцев до смерти священника кинорежиссер Уильям Фридкин , создавший любимую ленту Аморта «Изгоняющий дьявола», снял о нем документальный фильм. По словам Фридкина, ранее он никогда в реальности не видел обряд экзорцизма, однако священник разрешил ему присутствовать на одном из последних сеансов. Съемка была названа «Дьявол и отец Аморт», и кадры на пленке действительно пугающие: молодая женщина, окруженная сочувствующими, бьется в конвульсиях, крича нечеловеческим голосом.

Критики назвали фильм антинаучным бредом, «безвкусной шарадой» и дешевой постановкой, а героиню Кристину, участвовавшую в ритуале, окрестили обыкновенной неврастеничкой. «Наблюдая за экзорцизмом в „Дьяволе и отце Аморте“, мы видим, что итальянцы в ДНК своего сознания все еще носят семена средневековой культуры. Дьявол и экзорцизм являются частью психики этой страстно католической страны», — заключил ведущий кинокритик Variety Оуэн Глейберман.