Полнейший самодур: как чудил русский богач 

Богатые люди нередко совершают экстравагантные поступки, поражающие обычных граждан. Огромное состояние позволяет почувствовать себя настоящим королем, которому все можно. Однако, вместе с тем, герой данной статьи знаменит своей филантропической деятельностью. "Рамблер" рассказывает об известном меценате Прокофии Демидове, чудачества которого остались в анналах истории.

Прежде всего, стоит отметить щедрость российского богача: он основал Демидовское коммерческое училище и Нескучный сад, жертвовал миллионы на строительство Московского воспитательного дома, а также вкладывал деньги в развитие Московского университета . Впрочем, обладатель огромного состояния был скуп по отношению к родным детям, намереваясь мошенническим путем лишить их наследства, а уж его выкрутасы в свое время здорово шокировали как обычных граждан, так и его окружение.

Празднование по-демидовски

В 1768 году меценат устроил знатное гуляние в Петербурге. Спиртного тогда было в изобилии, народ ни в чем себе не отказывал. В итоге щедрость Демидова привела к тому, что порядка 500 человек скончались от алкогольной интоксикации.

Отпугивание воров

Однажды в имение к филантропу залезли воры, разоряющие сад, тогда Демидов заменил итальянские статуи дворовыми мужиками, облитыми белой краской. Когда преступники подошли к пьедесталам, то с них спрыгнули "статуи", заставившие злоумышленников в ужасе убежать.

Демидов делится деньгами

Прокофий Акинфиевич не отказывал в материальной помощи, однако и случая поразвлечься не упускал. Так, богач давал денег тому, кто сможет пролежать целый год у него в дома, не шевелясь, или же человеку, который смог простоять перед меценатом час не мигая, в то время как Демидов махал у него пальцами перед глазами. В первом случае благотворитель выделял человеку слуг, чтобы те заботились о его физических потребностях. Проспорившие обычно были высечены по договору, заключенному ранее, а после выгнаны вон.

Основатель Нескучного сада также давал людям деньги в долг: например знакомой старухе он решил дать тысячу рублей медными монетами, которые в таком количестве весили столько, что их пришлось бы увозить с тремя ломовыми лошадьми. Демидов потешался над пересчитывающей монеты женщиной целый день, все время сбивая ее со счета. И только потом предложил ей взять золото.

Другому страждущему он поставил условие: разорившийся купец должен покатать тучного Демидова на своей спине. Мужчина согласился и долго возил тяжелого богатея, однако и запрашиваемую сумму получил сполна.

Желание барина — закон

Однажды жарким летним днем меценат захотел прокатиться на санях. Подходящего антуража не было, поэтому Демидов поручил закупить всю доступную соль и рассыпать ее на улицах, после чего весило катался на санях по искусственному снегу.

Наследство сыновьям

Трех детей от первого брака филантроп не любил и не давал им денег, позволяя жить практически в нищете. Когда императрица Екатерина II узнала об этом, то она заставила Демидова выделить каждому из трех сыновей по тысяче душ.

Меценат такого терпеть не стал и провернул несколько афер, чтобы его детям ничего не досталось. Например, он перевел свои рудники на вымышленные имена.

В конце концов, после смерти Демидова описывали как достопамятного человека, хоть и чудного нрава, но выделявшегося щедростью по отношению к просящим. Поэтому и Екатерина II закрывала на его так называемое самодурство глаза, сделав его почетным опекуном и сенатором.