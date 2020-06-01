Странное исчезновение танцовщицы разгадали через 40 лет

Сто лет назад британские таблоиды наперебой писали о загадочном исчезновении Мейми Стюарт — молодой танцовщицы из Уэльса. Инспектор Скотленд-Ярда перерыл городок, где она провела последние годы, и открыл его темные секреты, но упустил преступника. «Лента.ру» разобралась в истории, точка в которой была поставлена лишь недавно.

В марте 1920 года владелец отеля Grosvenor в уэльском городе Суонси обратился в полицию. Дело было самым заурядным и не предвещало, что с него начнется одна из самых сенсационных историй того времени.

Речь шла о забытых вещах. Незадолго до Рождества в Grosvenor гостил мужчина средних лет. Когда постоялец уехал, в номере остался его кожаный чемодан. Прошло почти три месяца, но за ним никто не вернулся.

Чемодан пришлось отнести в полицию. Внутри лежали Библия, крест, маникюрный набор, пара женских туфель и два платья, порезанные на куски. Единственной стоящей зацепкой являлся клочок бумаги с адресом в городе Сандерленд, который находился на другом краю страны.

Это был адрес старого морского капитана Джеймса Стюарта , который жил в Сандерленде вместе с женой Элеанор. Он тут же узнал платья и туфли из Grosvenor. Их носила его непутевая дочь — 26-летняя Мейми Стюарт, недавно переехавшая в Суонси.

Три месяца назад Мейми прислала телеграмму, в которой поздравляла отца и мать с Рождеством и звала навестить ее в Уэльсе. С тех пор от нее не было вестей, а ответное письмо вернулось с пометкой «дом закрыт». Родители боялись, что с дочерью что-то случилось.

Коттедж на море

Мейми и прежде давала поводы для волнений. Она с детства мечтала о славе, и в 15 лет ушла из дома, чтобы стать танцовщицей. Ей удалось добиться определенного успеха и даже собрать собственную танцевальную труппу, которая называлась «Пять девушек из Вероны». Они гастролировали по всей Англии и, несмотря на юный возраст, могли постоять за себя. Когда организатор одного из выступлений отказался платить, Мейми добилась гонорара через суд.

В 1918 году девушка вышла замуж за 39-летнего судового инженера Джорджа Шоттона. Это был на удивление обаятельный мужчина, способный уговорить кого угодно. Ради него Мейми оставила сцену, гастроли и кочевую жизнь. Они переехали в Уэльс и сняли уединенный коттедж с видом на море.

Судя по весточкам из Суонси, брак был не очень счастливым. Мейми жаловалась, что в округе никто не живет, и чувствовала себя оторванной от мира. Но больше всего ее пугали странности мужа. После свадьбы он изменился, часто пропадал неизвестно где, а после возвращения мог и побить.

Последние письма звучали особенно тревожно.

«Если я перестану писать, пожалуйста, телеграфируйте миссис Хирн и спросите у нее обо мне, — просила она отца и мать. — У Джорджа не все дома. Наверное, скоро уйду от него. Никакого смысла так жить»

Опасения родителей были не напрасны: девушка действительно исчезла. За расследование взялся инспектор Уильям Дрейпер из Скотленд-Ярда. По его поручению полицейские поговорили с упомянутой в письме миссис Хирн. Подруга Мейми вспомнила, что однажды та взяла с нее обещание отыскать ее, если она исчезнет.

Разговоры на такие темы редко заводят без причины. Все указывало на то, что девушка боялась за свою жизнь. И, похоже, источником ее страхов был муж — Джордж Шоттон.

Двойная жизнь

Инспектор Дрейпер навел справки о Шоттоне и почти сразу выяснил прелюбопытный факт: Мейми была не первой его женой. Еще в 1905 году судовой инженер женился на женщине по имени Мэри. Она была жива, здорова и жила недалеко от Суонси. Чтобы дойти от ее дома до коттеджа Мейми, требовалось не больше 15 минут.

Шоттон вел двойную жизнь и тщательно скрывал ее от обеих жен. Мэри не знала, что в один из отъездов муж променял ее на молоденькую танцовщицу. В свою очередь Мейми даже не догадывалась о существовании соперницы. Вот где пропадал ее муж — бегал к другой жене, чтобы повидать ее и ребенка.

На допросе Шоттон охотно признал, что перед Рождеством останавливался в Grosvenor и действительно забыл там чемодан. Но все остальное, по его словам, было неправдой. Мейми ему не жена, а всего лишь любовница, к тому же бывшая. И, конечно же, он ее не убивал. Мейми бросила его еще в начале декабря, когда он уличил ее в неверности.

В качестве доказательства Шоттон продемонстрировал подозрительное письмо, которое она хотела отправить ухажеру.

«Мой благоверный, похоже, кое-что знает, — писала Мейми. — Но, как говорится, с глаз долой — из сердца вон… Умираю как хочется тебя увидеть, чтобы снова очутиться в твоих объятиях».

Инспектор Дрейпер считал, что разгадка напрашивается сама собой. Шоттон признался, что знал об изменах Мейми. Скорее всего, его охватила ревность, и он убил молодую жену, а потом избавился от тела. Недоставало одного — улик. Нельзя обвинить в убийстве, если никто не видел жертвы и не знает, действительно ли она убита.

Полицейские перерыли коттедж, где жила Мейми, и прочесали его окрестности, но не обнаружили ничего подозрительного. Найти свидетелей тоже не вышло, хотя объявления со словесным портретом пропавшей распространяли по всей Великобритании.

В мае 1920 года Шоттона арестовали. Инспектор Дрейпер не мог доказать, что он причастен к убийству, поэтому обвинил его в двоеженстве. В суде мужчина доказывал, что на Мейми женился не он, а некий злоумышленник, выдававший себя за него. Судья не поверил и приговорил его к 18 месяцам каторги.

Мешок с костями

Громкое дело долго не сходило с газетных страниц. Читатели писали, что видели Мейми живой, причем в самых неожиданных местах: в Канаде, в Южной Африке, в Австралии. Знакомый ее отца, служивший старпомом на пароходе «Блитмур», уверял, что своими глазами видел ее в труппе странствующих артистов, которые выступали в Карачи.

Интереса публики хватило только на пару лет, после чего о Мейми Стюарт надолго забыли. Продолжения ее истории пришлось ждать более 40 лет.

В ноябре 1961 года три молодых спелеолога спустились в заброшенную свинцовую шахту в местечке Бренди-Коув, расположенном недалеко от Суонси. В глубине их ждала страшная находка: мешок с человеческим черепом и потемневшими от времени костями. Рядом нашли вещи: перламутровую пуговицу, цепочку, два золотых кольца, обрывки истлевшей ткани и черный гребень с застрявшими волосами.

Спелеологи оставили мешок под землей, поднялись на поверхность и отправились в полицию. Полицейским пришлось протискиваться в узкий ход по одному, причем отбирали самых стройных: с пузом в пещеру было не пролезть. Кости отправили в криминологическую лабораторию в Кардиффе, где их изучили патологоанатомы Уильям Джеймс и Джон Гриффитс. Они обнаружили, что некоторые кости разделены надвое, будто после смерти тело распилили на три части. Несмотря на это, им удалось собрать целый скелет.

Судя по особенностям тазовых костей, это были останки женщины. Патологоанатомы измерили рост погибшей: 162 сантиметра. Труднее всего было определить возраст. Хрящевые зоны роста на концах костей успели затвердеть, а это происходит к 25 годам. В то же время швы на ее черепе так и не срослись. Из этого следовало, что она была старше 24 лет, но младше 28. Клочки одежды позволяли датировать останки 1920-ми годами.

В полиции заподозрили, что кости могут принадлежать Мейми Стюарт. Рост и возраст совпадали, сопоставление черепа с уцелевшей фотографией также подтверждало сходство. Когда найденные вещи показали постаревшей подруге Мейми, она узнала ее обручальное кольцо, хотя и без особой уверенности. Но главное — на этот раз в коронерском суде согласился выступить свидетель, которого так не хватало инспектору Дрейперу.

83-летний почтальон Билл Саймонс рассказал, что в конце 1919 года разносил почту и встретил Джорджа Шоттона, с трудом волочившего большой мешок. «Помочь?» — спросил Саймонс. Шоттон поднял глаза, увидел синий мундир почтальона и едва не лишился чувств. «О боже, — выдохнул он. — Я было решил, что ты из полиции». Инженер отказался от помощи, в одиночку погрузил мешок в фургон и уехал в направлении Бренди-Коув

Присяжные согласились, что в пещере найдены останки Мейми Стюарт.

«Она была убита, — настаивал коронер. — Можете вообразить хоть какую-то причину распиливать тело, если человек совершил самоубийство или стал жертвой несчастного случая?»

Возразить ему было нечего, а история престарелого почтальона окончательно убедила присяжных, что убийцей был муж исчезнувшей девушки — Джордж Шоттон.

Шоттона снова объявили в розыск. К операции привлекли Интерпол : у британской полиции были основания подозревать, что он перебрался в Соединенные Штаты. Поиски свернули лишь спустя три недели, когда на западе Англии нашли его могилу. Шоттон не дожил до приговора трех лет и скончался в 1958 году в возрасте 78 лет. Последние годы преступник доживал в нищете и одиночестве.

Последний путь

В 2019 году история Мейми Стюарт получила продолжение благодаря ее внучатой племяннице — 75-летней учительнице Сьюзи Олднолл из Оксфордшира. Пропавшая танцовщица была сестрой ее бабушки, поэтому она знала о ней почти все. Но одну деталь ей никто не сказал: оказывается, найденные в шахте останки так и не предали земле. Они остались в Кардиффском университете, где проходила экспертиза. Время от времени кости доставали из шкафа и демонстрировали студентам.

«Я подумала: нет, оставлять это так нельзя», — рассказывает Олднолл. Она решила узнать о Мейми побольше и с удивлением обнаружила, что не сохранилось никаких документов о расследовании. Материалы дела погибли после теракта, устроенного ирландскими сепаратистами, а гостиницу Grosvenor, где нашли ее вещи, уничтожил пожар. Не осталось ничего.

В итоге Олднолл написала патологоанатому Стивену Лидбиттеру, который работал в кардиффской лаборатории. Он подтвердил, что знает об останках, и с готовностью согласился помочь организовать погребение. Олднолл купила гроб, знакомая архивистка Маргарет Хедли помогла отыскать могилы родителей Мейми, а Лидбиттер лично привез кости из Кардиффа.

В декабре 2019 года на кладбище в Сандерленде собрались четыре человека. «Мы опустили гроб в могилу, положили цветы, сказали несколько слов и разъехались по домам — вот и все», — говорит Олднолл. Спустя ровно сто лет после убийства Мейми Стюарт наконец упокоилась с миром.