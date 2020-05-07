Жизнь, преступления и смерть Бухенвальдской ведьмы 

В прошлом неприметная библиотекарша, эта фрау вошла в список самых жестоких женщин мира. Ее именовали «Бухенвальдской ведьмой», «Бухенвальдской сукой» и «фрау Абажур». Итак, знакомьтесь: печально известная Ильза Кох , жена коменданта одного из самых крупных немецких концлагерей. Нацистка, которая изготавливала сувениры из человеческой кожи.

Ильза Келер родилась в Дрездене в семье рабочего. В школе была прилежной ученицей и очень жизнерадостным ребенком. В юности работала библиотекарем, любила и была любима, пользовалась успехом у деревенских парней, но всегда считала себя выше других, явно преувеличивая свои достоинства. В 1932 году она вступила в НСДАП. В 1934 году познакомилась с Карлом Кохом , за которого спустя два года вышла замуж.

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Как из тихой неприметной библиотекарши Ильза превратилась в монстра, который держал в страхе весь Бухенвальд? Очень просто: «подобное притягивает подобное» — когда ее эгоизм объединился с амбициями эсэсовца Карла Коха, скрытая извращенность Ильзы стала явной.

Спустя несколько лет Ильза пошла на добровольную службу в концлагерь Заксенхаузен, где работал ее супруг. Вскоре заключенные начали бояться ее больше, чем самого коменданта.

Узники рассказывали, что она часто прогуливалась с плетью в руках и раздавала всем удары, а также ради развлечения натравливала собак на беременных женщин или стариков.

Жуткое прозвище «фрау Абажур» Ильза получила за любовь к чужим татуировкам. Узники рассказывали, что садистка приказывала убивать заключенных с татуировками, чтобы затем делать из их кожи различные оригинальные поделки (в частности, абажуры, перчатки, переплеты книг).

Самым подходящим «материалом» для поделок Ильза называла кожу цыган и русских военнопленных, поскольку они часто имели наколки на груди и спине.

Чтобы избежать смертельной участи, пленники нередко уродовали свои татуировки или пытались попасть в газовую камеру, где те портились.

Из содранной кожи Ильза Кох делала всевозможные вещи, даже перчатки и ажурное нижнее белье. В доме семейства Кох хранилась настоящая коллекция таких вещей.

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Однако чета Кохов поплатилась за свои зверства еще задолго до разгрома армии Гитлера. В конце 1942 года супруги предстали перед нацистским судом по обвинению в «чрезмерной жестокости и моральном разложении». Комендант Бухенвальда был обвинен во взяточничестве, присвоении казенного имущества и убийстве доктора Вальтера Кремера , который лечил Коха от сифилиса и мог кому-нибудь об этом проболтаться. В связи с обвинениями Карл был арестован и расстрелян. Его супругу тоже заключили под стражу, однако вскоре сняли с нее все обвинения и отпустили восвояси.

Кох находилась на свободе вплоть до 1947 года, когда была задержана, но полностью отрицала собственную причастность к жестоким смертям в концлагерях.

На заседании была представлена коллекция образцов человеческой кожи с татуировками узников Бухенвальда и другие вещественные доказательства.

Обнаружилась масса свидетелей, которые утверждали, будто жена коменданта и ее сообщник доктор Кремер (да-да, тот самый, убитый Карлом Кохом) и в самом деле изготавливали поделки из человеческой кожи и костей. Однако обвинителям так и не удалось собрать достаточные доказательства, поэтому «Бухенвальдская ведьма» не была приговорена к смертной казни: ее всего лишь посадили в тюрьму.

Поразительно, но спустя несколько лет американский генерал Люциус Клей, военный комендант американской оккупационной зоны в Германии, освободил ее, сочтя обвинения в отдании приказов о казни и изготовлении сувениров из человеческой кожи недостаточно доказанными.

Это решение вызвало протест со стороны общественности, поэтому в 1951 году Ильза Кох была снова арестована и приговорена судом Западной Германии к пожизненному заключению.

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Апелляции, которые позже подавала женщина, быстро отклонялись. В конце концов путь Кох закончился 1 сентября 1967 года. «Бухенвальдская ведьма» свела счеты с жизнью, повесившись в собственной камере.

Образ Ильзы Кох послужил прототипом для героини фильма «Ильза, волчица СС» (1975), первого из серии Nazi exploitation (эротические фантазии на фоне третьего рейха).

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