Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Избивший жену Марат Башаров подарил ей три квартиры 

Lenta.ru и ещё 6 6 мая 2020
Избивший жену Башаров подарил ей три квартиры
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Артист возмутился, что экс-супруга оскорбляет его.
«Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях», — рассказал Башаров.
По его словам, он ежемесячно платит 140 тысяч в качестве алиментов, а также оплачивает обслуживание автомобиля и домработницу для Шевырковой, дарит ей дорогие подарки.
«И за что ко мне такое отношение?» — удивляется актер и признается, что по-прежнему любит бывшую жену.
Ранее Башаров опубликовал видео, в котором можно увидеть, как он ссорится с бывшей женой в присутствии их общего сына Марселя. Актер объяснил, что сделал это с целью показать, как Шевыркова оскорбляет его. «Лиза думает сделать хуже мне, но хуже только ребенку! Мне очень жаль… Да, Марселю нужен папа, конечно», — сказал Башаров.
27 апреля стало известно, что в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России из-за его признаний в избиении бывших жен. В настоящее время она собрала более 55 тысяч подписей.
Видео дня. Шквальный ветер раскачал огромный автомост
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии 1
Люди , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто преимущество россиян при пандемии
Раскрыто преимущество россиян при пандемии
На видео попал кот, не заметивший стеклянную дверь
На видео попал кот, не заметивший стеклянную дверь
Как зажечь лампочку с помощью ковра и носков
Как зажечь лампочку с помощью ковра и носков
Люди нашли лица инопланетян у себя дома
Люди нашли лица инопланетян у себя дома
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попал примат, взломавший банкомат
02:39
На видео попал примат, взломавший банкомат
Безумный мир
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
00:22
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Люди
Какие профессии вымрут после пандемии
04:40
Какие профессии вымрут после пандемии
Люди
В квартиру москвичей тайком заползла змея
00:28
В квартиру москвичей тайком заползла змея
Безумный мир
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
14:02
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
Безумный мир
Свирепая черепаха набросилась на девушку
01:37
Свирепая черепаха набросилась на девушку
Безумный мир
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
00:14
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение