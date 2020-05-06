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Клиент оставил в ресторане щедрые чаевые и обогатил официанта 

Lenta.ru 6 мая 2020
Клиент оставил чаевые и обогатил официанта
Фото: David Hernandez
В американском городе Остин, штат Техас, анонимный посетитель оставил щедрые чаевые в ресторане, открывшемся после отмены режима самоизоляции. Об этом сообщает местный новостной портал CBS Austin.
В пятницу, 1 мая, в городе Остин заработали несколько заведений. В одном из них, мясном ресторане Frog and the Bull, клиент оставил чаевые в 1,3 тысячи долларов (96,2 тысячи рублей), обогатив официанта на 300 долларов (22,2 тысячи рублей). «Остальную сумму он подарил ресторану», — пояснил владелец ресторана Дэвид Эрнандес (David Hernandez).
Эрнандес рассказал, что помимо крупных чаевых посетитель попросил взять с него двойную плату за заказ. На чеке клиент написал: «Удачи».
Ранее сообщалось, что в американском городе Хьюстон, штат Техас, завсегдатай итальянского ресторана Cavatore оставила щедрые чаевые и обогатила четырех официантов. Она заказала еду навынос и при оплате оставила в качестве чаевых тысячу долларов (74,1 тысячи рублей по текущему курсу), чтобы поддержать заведение в период пандемии COVID-19.
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