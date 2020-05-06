Клиент оставил чаевые и обогатил официанта

В американском городе Остин, штат Техас, анонимный посетитель оставил щедрые чаевые в ресторане, открывшемся после отмены режима самоизоляции. Об этом сообщает местный новостной портал CBS Austin.

В пятницу, 1 мая, в городе Остин заработали несколько заведений. В одном из них, мясном ресторане Frog and the Bull, клиент оставил чаевые в 1,3 тысячи долларов (96,2 тысячи рублей), обогатив официанта на 300 долларов (22,2 тысячи рублей). «Остальную сумму он подарил ресторану», — пояснил владелец ресторана Дэвид Эрнандес (David Hernandez).

Эрнандес рассказал, что помимо крупных чаевых посетитель попросил взять с него двойную плату за заказ. На чеке клиент написал: «Удачи».

Ранее сообщалось, что в американском городе Хьюстон, штат Техас, завсегдатай итальянского ресторана Cavatore оставила щедрые чаевые и обогатила четырех официантов. Она заказала еду навынос и при оплате оставила в качестве чаевых тысячу долларов (74,1 тысячи рублей по текущему курсу), чтобы поддержать заведение в период пандемии COVID-19.