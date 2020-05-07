«На работе меня зовут агентом КГБ» 

В начале 2000-х челябинский программист Денис потратил несколько лет на то, чтобы получить австралийскую визу квалифицированного специалиста. Он добился своего — и уже 12 лет живет в другой стране. «Лента.ру» публикует его рассказ об Австралии в рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу.

Идея пожить в другой стране бродила в моей голове лет с 18. Тогда я был бедным студентом и мог позволить себе максимум выезды с друзьями на шашлыки. После окончания универа я устроился на работу и впервые слетал в отпуск за границу — в Турцию. Там я пообщался с иностранцами и начал осознавать, насколько же убог мой английский. Я не понимал почти ничего из того, что они говорили, особенно в неформальной обстановке. Но меня это почему-то не остановило, и я стал собираться на ПМЖ в Австралию.

Переезд

Чтобы получить так называемую skilled independent visa (австралийская виза для квалифицированных специалистов, переезжающих без поддержки работодателя, государства или членов семьи), необходимо набрать определенное количество баллов. Например, за возраст до 30 лет дают 60 баллов, а если вам больше 30, то лишь 50.

Получить проходной балл на экзамене по английскому языку (IELTS) удалось лишь с третьего раза. Пока я его сдавал, мне стукнуло 30, и баллов на визу стало не хватать. Пришлось пересдавать IELTS в четвертый раз и постараться набрать побольше очков за английский, чтобы компенсировать уменьшившийся балл за возраст.

Увлекательный процесс, не так ли? Но такие препятствия меня почему-то не смущали, хотя особого желания уехать не было. Тогда я работал программистом в Челябинске и получал 700 долларов в месяц. Денег было мало, но я как-то держался и даже видел перспективы. Переезд был для меня чем-то вроде хобби. Мне было интересно — дадут визу или нет.

В начале 2000-х документы принимали только в бумажном виде, и их было много, так что окончательный пакет документов, который я отправил в Австралию, весил около двух килограммов. Спустя 22 месяца пришел Grant Letter — уведомление о том, что мне выдана виза PR (permanent resident — постоянный житель).

Помню, что сильно обрадовался — просто потому, что на этот процесс ушла куча сил, денег и времени. Виза стоила три тысячи австралийских долларов — немаленькая сумма при моей челябинской зарплате. Грела мысль, что уж в Австралии-то я смогу зарабатывать гораздо больше 700 баксов.

Денег на первое время у меня было около трех тысяч долларов. Если бы не приютили земляки, пустившие пожить бесплатно, даже не знаю, как бы все сложилось. Я сразу зарегистрировался на всех сайтах для поиска работы, но результаты были нулевыми. Даже если мне звонили насчет работы, то через пару минут понимали, что я разговариваю на уровне трехлетнего ребенка, говорили No worries («Не беспокойтесь») и больше не перезванивали.

Через пару месяцев деньги кончились, и я был готов сменить профессию программиста на что угодно. Или уехать обратно в Россию

К счастью, позвонили из русской организации, которая помогает мигрантам, и предложили работу на складе у русскоговорящих бизнесменов. А еще через месяц меня взяли на работу в образовательное учреждение TAFE, сначала на две недели — посмотреть, потом продлили, и так я там проработал два года. Говорят, мне сильно повезло, что я смог устроиться по специальности всего за три месяца. Многие айтишники вынуждены переходить в другие области — даже строителями работают.

Другая страна

Перед отъездом я очень смутно представлял себе Австралию. Мне казалось, что она похожа на курорт, где всегда тепло, все улыбаются и кричат GDAY! («привет» на австралийском сленге). Ехал, можно сказать, вслепую — навстречу неизвестности.

Тут действительно часто улыбаются и кивают абсолютно незнакомым людям. Просто так. Сначала это настораживало, но потом привык. Таким образом тебя как бы признают: мол, вот идет человек, мы тебя видим, слышим и показываем, что ты для нас существуешь. Некий знак уважения. Но обычно это происходит в немноголюдных местах — не будут же сотни людей кивать друг другу на станции метро, например.

До глубины души поражает, когда в переполненном вагоне метро извиняются, если наступят на ногу. Так делают все, кроме индийцев и китайцев, конечно, которые в этом плане похожи на русских: наступят и задумчиво смотрят в окно, будто ничего не было.

Пожалуй, главное отличие от России в том, что в Австралии уважают рабочий класс.

Плотники и водопроводчики зарабатывают даже больше айтишников. Много местной молодежи учится именно на такие специальности — это несложно и сразу можно получать хорошие деньги

Мне очень нравится, что можно сесть в машину и через час любоваться огромными волнами на океанском пляже или ловить океанскую рыбку со скалы. Или прогуляться в одном из многочисленных ухоженных парков и ботанических садов. Или поехать в горы, где зимой даже есть снег (дa-да, в Австралии бывает снег!). Или даже просто пройтись по центру города среди красивых зданий времен золотой лихорадки.

Местные довольно дружелюбны и очень вежливы. Они с удовольствием отвечают на вопросы, задают свои (холодно ли в России, например), зачем-то заявляют, что им нравится Путин. Многие бывали в России, в Москве и Питере, и у всех очень приятное впечатление, хотят съездить еще.

У австралийцев, как и у многих иностранцев вообще, есть стереотип Crazy Russian — в основном из-за каких-то отчаянно безрассудных поступков наших соотечественников, на которые они насмотрелись в YouTube, например: купание в проруби, пируэты военных пилотов и тому подобное. Ну и куда же без КГБ. Даже меня на работе в шутку называют агентом КГБ.

Австралийский быт

Выбор продуктов в австралийских супермаркетах очень отличается от российского. Кое-что до сих пор меня расстраивает. Например, здесь не продают вяленую рыбу и квас. Совсем. Точнее, при желании и то, и другое можно достать, но только в немногочисленных русских магазинах.

Приятно удивило разнообразие свежего мяса, фрукты, овощи круглый год. Хотя сейчас и в России этого хватает, но когда я уезжал, это было необычно. И, кстати, колбасы в местных супермаркетах почти нет, а та, которая есть, невкусная.

Жилье в Австралии дорогое. Снимаю просторный дом с фруктовыми деревьями на заднем дворе за две тысячи австралийских долларов в месяц (около 95 тысяч рублей). Дешевле тысячи (около 47 тысяч рублей) просто не найти, и в лучшем случае это будет депрессивная каморка папы Карло три на три метра.

За воду плачу 40 австралийских долларов в месяц (две тысячи рублей), за электричество — 100 (4,8 тысячи рублей), за газ — 200 (9,6 тысячи рублей). Одна поездка в автобусе или метро стоит около четырех австралийских долларов (200 рублей). По ресторанам не ходим, но, думаю, можно поесть долларов на 30 за одного (1,4 тысячи рублей).

Интернет в Австралии очень отстает от всего мира и по скорости, и по доступности. Я плачу 90 австралийских долларов (4,3 тысячи рублей) за 50 мегабит в секунду, когда в Челябинске 100 мегабит почти на порядок дешевле. И это у меня еще топовая связь, да и место удачное. Когда я жил в другом районе, скорость была втрое ниже.

Из развлечений, которыми мы с семьей активно пользуемся, это зоопарки (их в Мельбурне пять или шесть), ботанические сады для прогулок и пляжи.

Для граждан и постоянных жителей (PR) медицина почти бесплатна. Получаете карточку Medicare — и больше не придется платить за прием у терапевта или даже за хирургическую операцию. Но вот за прием у узкого специалиста, например, офтальмолога, придется раскошелиться. Прием стоит порядка 200-300 австралийских долларов (9,6-14,4 тысячи рублей). Около 20 процентов потраченных денег потом вернут по Medicare.

Зато вам будут улыбаться, вежливо вас выслушают, сочувственно покивают и в большинстве случаев просто выпишут парацетамол. Пришлось забыть о тех лекарствах, которые в России можно купить в любой аптеке с рецептом и без. Многого тут просто нет — не одобрено министерством здравоохранения

В планах — влезть в ипотеку (она тут по сравнению с Россией дешевая — всего четыре процента), построить дом и, конечно, продолжать жить в Австралии, иногда наведываясь к родственникам и друзьям в России. Скучаю по друзьям и вяленой рыбке к пиву. Думаю начать ее сушить самому, тогда повода грустить не будет.

О своей жизни в Австралии я без прикрас рассказываю в Instagram, а также на собственном YouTube-канале.