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Ревнивый мужчина заставил возлюбленную набить татуировку со своим именем 

Lenta.ru и ещё 1 15 часов назад
Ревнивец заставил девушку набить тату со своим именем
Фото: Страница Martin Mitchell в Facebook
В Уэльсе, Великобритания, мужчина из ревности заставил возлюбленную набить на запястье его имя. Об этом сообщает новостной портал WalesOnline.
Согласно судебному делу, Мартин Митчелл (Martin Mitchell) начал контролировать свою спутницу в июне 2018 года, когда она обсуждала с бывшим партнером их общего ребенка. Тогда ревнивый мужчина потерял контроль над эмоциями и стал запугивать ее. В другой раз он разозлился на партнершу из-за того, что она разговаривала с коллегой по работе.
Митчелл запретил возлюбленной контактировать с бывшим партнером без его ведома и следил за их переписками. Помимо этого, он начал указывать, что ей можно носить, и запрещал надевать вещи, купленные до знакомства с ним. Также он принуждал ее красить губы красной помадой, чего девушка не хотела делать.
В сентябре 2018 года пара поехала в отпуск на испанский остров Гран-Канария. На отдыхе Митчелл накричал на официанта в одном из ресторанов после того, как тот подмигнул его спутнице. Позже он заявил, что именно она спровоцировала флирт, поскольку, вероятно, улыбнулась ему.
После ресторана он отвел девушку в тату-салон и попросил мастера набить на ее предплечье свое имя. Специалист не согласился делать предложенную им татуировку, поскольку эскиз был слишком большим, и уменьшил ее в размерах. Мастер набил имя Митчелла на ее запястье. «Теперь все будут знать, что ты моя», — говорил он тогда.
В августе прошлого года Митчелл ударил ее за то, что она слишком долго была на автостоянке и, как он полагал, встречалась с неким мужчиной. Девушка же утверждала на суде, что провела там не больше 30 секунд. В тот же день сосед увидел, как Митчелл толкнул свою сожительницу, и вызвал полицию. Против агрессора возбудили дело.
«Мне тяжело снова вернуться к нормальной жизни. Он так сильно меня во всем ограничивал, — пожаловалась девушка Митчелла на суде. — Ощущение, что он все у меня забрал и растоптал мою личность. Я изменилась настолько, что перестала себя узнавать».
49-летнего Митчелла приговорили к 16 месяцам тюремного заключения, 150 часам неоплачиваемых работ и запретили на три года приближаться к потерпевшей.
Ранее сообщалось, что житель английского города Портсмут, графство Гэмпшир, набил у себя на бедре татуировку с портретом храпящей жены. Таким образом он отомстил за глупую стрижку, которую она ему сделала.
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