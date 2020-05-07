За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев 

26 августа 1921 года не стало одного из самых замечательных поэтов начала XX века. «Рамблер» расскажет, за что был расстрелян Николай Гумилев

Свое первое четверостишие про Ниагару Гумилев написал в шесть лет, а уже в 16 было опубликовано одно из его самых известных стихотворений — «Я в лес бежал из городов…».

С 1906 года поэт жил в Париже. Там он слушал лекции по французской литературе, изучал живопись и много путешествовал. Он также издавал литературный журнал «Сириус», в котором дебютировала Анна Ахматова

Интересно, что Гумилев не только поэт, но и один из крупнейших исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций и привез в Музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию.

В 1912 году Николай Гумилев заявил о появлении нового художественного течения — акмеизм. В том же году акмеисты открыли собственное издательство «Гиперборей» и выпустили одноименный журнал.

После начала Первой мировой войны поэт записался добровольцем в армию. Вместе с Николаем на войну ушел его брат Дмитрий Гумилев. В 1916 году вышел сборник «Колчан», в который вошли стихотворения на военную тематику. 28 марта того же года поэт героем вернулся в Россию.

3 августа 1921 года Гумилев был арестован по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». 24 августа вышло постановление о расстреле участников «Таганского заговора». Гумилев и еще 56 осужденных были расстреляны в ночь на 26 августа. Место расстрела и захоронения до сих пор неизвестно.

Гумилев участвовал в заговоре.

Поэт не участвовал в заговоре, а лишь знал о нем и не донес.

Заговора не существовало, он был полностью сфабрикован чрезвычайной комиссией в связи с Кронштадтским восстанием. О причастности Гумилева к заговору Таганцева существует три версии:

В 1992 году дело было признано сфабрикованным и все осужденные по делу «Петроградской боевой организации», в том числе Николай Гумилев, были реабилитированы.