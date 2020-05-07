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За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев 

Анастасия Иванова 8 часов назад
За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев
Фото: wikipedia.org
26 августа 1921 года не стало одного из самых замечательных поэтов начала XX века. «Рамблер» расскажет, за что был расстрелян Николай Гумилев.
Свое первое четверостишие про Ниагару Гумилев написал в шесть лет, а уже в 16 было опубликовано одно из его самых известных стихотворений — «Я в лес бежал из городов…».
С 1906 года поэт жил в Париже. Там он слушал лекции по французской литературе, изучал живопись и много путешествовал. Он также издавал литературный журнал «Сириус», в котором дебютировала Анна Ахматова.
Интересно, что Гумилев не только поэт, но и один из крупнейших исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций и привез в Музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию.
В 1912 году Николай Гумилев заявил о появлении нового художественного течения — акмеизм. В том же году акмеисты открыли собственное издательство «Гиперборей» и выпустили одноименный журнал.
После начала Первой мировой войны поэт записался добровольцем в армию. Вместе с Николаем на войну ушел его брат Дмитрий Гумилев. В 1916 году вышел сборник «Колчан», в который вошли стихотворения на военную тематику. 28 марта того же года поэт героем вернулся в Россию.
3 августа 1921 года Гумилев был арестован по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». 24 августа вышло постановление о расстреле участников «Таганского заговора». Гумилев и еще 56 осужденных были расстреляны в ночь на 26 августа. Место расстрела и захоронения до сих пор неизвестно.
О причастности Гумилева к заговору Таганцева существует три версии:
  • Гумилев участвовал в заговоре.
  • Поэт не участвовал в заговоре, а лишь знал о нем и не донес.
  • Заговора не существовало, он был полностью сфабрикован чрезвычайной комиссией в связи с Кронштадтским восстанием.
В 1992 году дело было признано сфабрикованным и все осужденные по делу «Петроградской боевой организации», в том числе Николай Гумилев, были реабилитированы.
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Комментарии 10
Люди , Николай Гумилев , Анна Ахматова
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