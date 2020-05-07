Женщины, чью славу украли мужчины 

На протяжении многих лет считалось, что только мужчины могут серьезно заниматься наукой. «Рамблер» расскажет о женщинах, чьи открытия и славу присвоили себе мужчины.

Розалинд Франклин

В 1952 году Розалинд Франклин в лаборатории Королевского колледжа Лондона с помощью рентгеновской кристаллографии впервые удалось получить снимок ДНК, на котором отчетливо видна ее двуспиральная структура. Молодой ученой оставалось только изучить фотографию и рассказать всему миру о своем открытии. Однако ее коллега Морис Уиллис тайно показал снимок своим друзьям из Кембриджского университета, которые тоже изучали ДНК. В 1953 году они опубликовали статью в журнале Nature, не упомянув Франклин.

Мэри Эннинг

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С самого детства Мэри Эннинг занималась палеонтологией. В возрасте 24 лет она нашла первый в истории полный скелет плезиозавра Plesiosaurus dolishodeirus. Однако из-за своего пола она не имела права самостоятельно описать открытый ею вид. Поэтому это сделал Уильям Конибер. Скелет плезиозавра пришлось продать, как и десятки других находок Мэри, которые она добывала с риском для жизни.

Элис Бол

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Элис Бол стала первой женщиной и афроамериканкой, получившей магистерскую степень, а также первой преподавательницей химии. Работая над диссертацией, она изучала свойства масла чаульмугра, которое врачи давали пациентам с проказой. Элис Бол удалось изолировать этиловые эфиры жирных кислот в масле таким образом, чтобы их можно было вводить с помощью инъекций.

В возрасте 24 лет Бол умерла от отравления парами хлора в лаборатории, она так и не успела опубликовать свое исследование. Это сделал президент Гавайского колледжа Артур Дин, написав в работе свое имя. Лекарство оказалось эффективным, оно использовалось для лечения проказы вплоть до 1940-х годов.