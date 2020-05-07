Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщины, чью славу украли мужчины 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Женщины, чью славу украли мужчины
Фото: globallookpress.com
На протяжении многих лет считалось, что только мужчины могут серьезно заниматься наукой. «Рамблер» расскажет о женщинах, чьи открытия и славу присвоили себе мужчины.

Розалинд Франклин

В 1952 году Розалинд Франклин в лаборатории Королевского колледжа Лондона с помощью рентгеновской кристаллографии впервые удалось получить снимок ДНК, на котором отчетливо видна ее двуспиральная структура. Молодой ученой оставалось только изучить фотографию и рассказать всему миру о своем открытии. Однако ее коллега Морис Уиллис тайно показал снимок своим друзьям из Кембриджского университета, которые тоже изучали ДНК. В 1953 году они опубликовали статью в журнале Nature, не упомянув Франклин.

Мэри Эннинг

wikipedia.org
С самого детства Мэри Эннинг занималась палеонтологией. В возрасте 24 лет она нашла первый в истории полный скелет плезиозавра Plesiosaurus dolishodeirus. Однако из-за своего пола она не имела права самостоятельно описать открытый ею вид. Поэтому это сделал Уильям Конибер. Скелет плезиозавра пришлось продать, как и десятки других находок Мэри, которые она добывала с риском для жизни.

Элис Бол

wikipedia.org
Элис Бол стала первой женщиной и афроамериканкой, получившей магистерскую степень, а также первой преподавательницей химии. Работая над диссертацией, она изучала свойства масла чаульмугра, которое врачи давали пациентам с проказой. Элис Бол удалось изолировать этиловые эфиры жирных кислот в масле таким образом, чтобы их можно было вводить с помощью инъекций.
В возрасте 24 лет Бол умерла от отравления парами хлора в лаборатории, она так и не успела опубликовать свое исследование. Это сделал президент Гавайского колледжа Артур Дин, написав в работе свое имя. Лекарство оказалось эффективным, оно использовалось для лечения проказы вплоть до 1940-х годов.
Видео дня. Шквальный ветер раскачал огромный автомост
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто преимущество россиян при пандемии
Раскрыто преимущество россиян при пандемии
На что было запрещено смотреть женщинам
На что было запрещено смотреть женщинам
Китайцы раскрыли секрет неукротимости русских
Китайцы раскрыли секрет неукротимости русских
Модель с гигантской грудью хочет увеличить ягодицы
Модель с гигантской грудью хочет увеличить ягодицы
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попал примат, взломавший банкомат
02:39
На видео попал примат, взломавший банкомат
Безумный мир
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
00:22
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Люди
Какие профессии вымрут после пандемии
04:40
Какие профессии вымрут после пандемии
Люди
В квартиру москвичей тайком заползла змея
00:28
В квартиру москвичей тайком заползла змея
Безумный мир
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
14:02
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
Безумный мир
Свирепая черепаха набросилась на девушку
01:37
Свирепая черепаха набросилась на девушку
Безумный мир
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
00:14
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение