Раскрыто преимущество россиян при пандемии

Александр Кононов. Многие россияне благодаря ограничениям, введенным для сдерживания распространения коронавируса, осознали, что они действительно могут работать удаленно. Полученное гражданами преимущество раскрыл в интервью «Ленте.ру» старший научный сотрудник Института системного анализа РАН

«Начали резко развиваться механизмы, программное обеспечение, информационные системы, позволяющие делать это. И это положительный фактор — в результате мы будем меньше терять времени на поездки в офис и сможем более конструктивно выстраивать рабочий процесс», — объяснил он.

Ученый полагает, что люди начнут понимать важность семьи и негатив, который несет одиночество. «Если ты останешься один в такой ситуации, то становишься особенно уязвим», — указал Кононов. По его словам, нынешние обстоятельства выведут межличностные отношения на другой уровень.

«А каждый отдельный человек в свою очередь будет более четко осознавать свою степень подготовленности к жизненным рискам, свою конкурентоспособность», — заключил Кононов.