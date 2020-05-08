Илон Маск впервые озвучил странное имя сына

«Экс, Эш, Эй Твелв».

Озвучив имя, Маск поспешил его расшифровать. Выяснилось, что «A-12» — это посвящение предшественнику «лучшего во все времена» воздушного судна SR-71. При этом супруга предпринимателя, певица Граймс заявила, что имя ее сына расшифровывается следующим образом: X — это неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что означает любовь и/или искусственный интеллект, A — это ее любимая песня «Архангел».

Артистка родила мальчика 4 мая. X Æ A-12 стал для нее первым ребенком, в то время как для Маска шестым — у него уже есть пятеро детей от первой жены Жюстин Уилсон.