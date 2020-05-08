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Илон Маск впервые озвучил странное имя новорожденного сына 

Мира Маркина 4 часа назад
Илон Маск впервые озвучил странное имя сына
Фото: Joe Rogan Experience / YouTube
Основатель SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск дал интервью комику Джо Рогану на YouTube, в котором рассказал, как правильно произносится имя его новорожденного сына X Æ A-12:
«Экс, Эш, Эй Твелв».
Озвучив имя, Маск поспешил его расшифровать. Выяснилось, что «A-12» — это посвящение предшественнику «лучшего во все времена» воздушного судна SR-71. При этом супруга предпринимателя, певица Граймс заявила, что имя ее сына расшифровывается следующим образом: X — это неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что означает любовь и/или искусственный интеллект, A — это ее любимая песня «Архангел».
Артистка родила мальчика 4 мая. X Æ A-12 стал для нее первым ребенком, в то время как для Маска шестым — у него уже есть пятеро детей от первой жены Жюстин Уилсон.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Индии новорожденного ребенка назвали в честь антисептика.
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Люди , Джо Роган , Илон Маск , SpaceX
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