Милосердие на поле брани 

Сотни тысяч волонтеров, сестер и братьев милосердия рисковали жизнью, чтобы облегчать страдания раненых. За полтора века Красный Крест помог миллионам людей и стал символом бескорыстного служения идеалам гуманизма. Нет, кажется, другой международной организации со столь безупречным реноме. Только все это, к сожалению, осталось в славном прошлом, в книгах и фильмах. Настоящее же не столь значимо, а будущее вообще туманно. Этические принципы деятельности Красного Креста не изменились ни на йоту. Но изменился мир.

Не сходятся больше в смертельном бою громадные армии. Современные войны совсем другие, часто без линии фронта. А высокоточное оружие способно поражать цель в любой точке. На первый план вышла международная борьба с террористами, для которых гуманное отношение к противнику — пустой звук. Стремясь запугать людей, они мучают пленных, устраивают показательные казни. Красный Крест на таких войнах, увы, просто лишний.

Стремясь найти свое место в новых условиях, он ищет другие формы деятельности. Собирает гуманитарные грузы, организует сдачу крови и курсы по оказанию первой помощи и уходу за больными, проводит акции по безопасности на дорогах, участвует в спасательных операциях, помогает бедным, отправляет в горячие точки лекарства и медицинское оборудование. Сейчас вместе со всеми борется с коронавирусом: волонтеры по всему миру помогают социальным работникам, доставляют пожилым людям продукты и предметы первой необходимости. Все это, безусловно, заслуживает глубокого уважения.

Проблема в том, что тем же самым занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям . Дублировать его работу — занятие бесперспективное. Да и другие направления деятельности Красного Креста пересекаются с зонами ответственности ФМС, Минздрава и еще нескольких ведомств. Естественно, в сравнении с ними результаты работы волонтеров — капля в море.

В свое время Красный Крест обладал не только авторитетом и серьезным влиянием, но и недвижимостью — зданиями, санаториями. После крушения Советского Союза он всего этого потихоньку лишился, причем во многом по вине собственных руководителей.

Теперь даже в Москве трудно найти место для обучения волонтеров Красного Креста. А в регионах некоторые отделения вообще существуют лишь на бумаге. А жаль! В более благоприятных обстоятельствах бескорыстная деятельность этой международной организации могла бы служить нравственным ориентиром, которого так не хватает в нашей современной и донельзя прагматичной жизни.