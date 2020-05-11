Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как официантка из Питера стала самой богатой русской женщиной 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Официантка, ставшая самой богатой русской женщиной
Фото: globallookpress.com
Маргарита Луи-Дрейфус является одной из самых богатых женщин в мире. Ее состояние составляет 4,9 миллиарда долларов. Однако предпринимательница, родившаяся в России, не всегда была столь состоятельной. «Рамблер» расскажет, как обычная официантка стала самой богатой русской женщиной.
Маргарита училась на юридическом факультете МГУ, она также получила диплом экономиста в Ленинградском институте советской торговли. Окончив два вуза, Маргарита устроилась продавцом оборудования для производства печатных плат.
В 1988 году жизнь Маргариты кардинально изменилась. В самолете она познакомилась со своим будущим мужем предпринимателем Робертом Луи-Дрейфусом. Через четыре года Роберт и Маргарита поженились, у пары родилось трое детей. В 2009 году Роберт Луи-Дрейфус скончался от лейкемии, и тогда его жена взяла в свои руки бразды правления его сырьевой компанией. Муж оставил Маргарите 69,6% доли в бизнесе и знаменитый футбольный клуб «Олимпик». Остальные акции были у других членов его семьи.
На сегодняшний день Маргарита Луи-Дрейфус контролирует свыше 96% акций Louis Dreyfus. А футбольную команду она продала. На середину апреля Forbes оценивал состояние Маргариты в почти пять миллиардов долларов. У Елены Батуриной — 1,3 миллиарда долларов.
Не так давно Маргарита Луи-Дрейфус вновь вышла замуж, ее избранником стал экс-президент Национального банка Швейцарии Филипп Хильдебранд. Именно он помог Маргарите получить миллиардный кредит, чтобы выкупить акции у родственников покойного мужа и стать полновластной хозяйкой Louis Dreyfus.
Видео дня. Какие профессии вымрут после пандемии
Комментарии 8
Люди , Филипп Хильдебранд , Елена Батурина , МГУ , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные немецкие перебежчики, которые воевали за СССР
Известные немецкие перебежчики, которые воевали за СССР
«Слезы радости»: как Германия сдалась Жукову
«Слезы радости»: как Германия сдалась Жукову
На видео попал кот, не заметивший стеклянную дверь
На видео попал кот, не заметивший стеклянную дверь
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
05:15
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
Истории
Удивительные «стеклянные» существа планеты
10:51
Удивительные «стеклянные» существа планеты
Безумный мир
В вулканах обнаружили странных живых существ
10:31
В вулканах обнаружили странных живых существ
Безумный мир
У кормящей кошки обнаружился странный детеныш
00:09
У кормящей кошки обнаружился странный детеныш
Безумный мир
С кого Семенов списал Штирлица
23:51
С кого Семенов списал Штирлица
Истории Люди
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
02:05
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
Безумный мир
Находки археологов, переворачивающие историю
13:07
Находки археологов, переворачивающие историю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение