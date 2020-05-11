Официантка, ставшая самой богатой русской женщиной

Маргарита Луи-Дрейфус является одной из самых богатых женщин в мире. Ее состояние составляет 4,9 миллиарда долларов. Однако предпринимательница, родившаяся в России, не всегда была столь состоятельной. «Рамблер» расскажет, как обычная официантка стала самой богатой русской женщиной.

Маргарита училась на юридическом факультете МГУ , она также получила диплом экономиста в Ленинградском институте советской торговли. Окончив два вуза, Маргарита устроилась продавцом оборудования для производства печатных плат.

В 1988 году жизнь Маргариты кардинально изменилась. В самолете она познакомилась со своим будущим мужем предпринимателем Робертом Луи-Дрейфусом. Через четыре года Роберт и Маргарита поженились, у пары родилось трое детей. В 2009 году Роберт Луи-Дрейфус скончался от лейкемии, и тогда его жена взяла в свои руки бразды правления его сырьевой компанией. Муж оставил Маргарите 69,6% доли в бизнесе и знаменитый футбольный клуб «Олимпик». Остальные акции были у других членов его семьи.

На сегодняшний день Маргарита Луи-Дрейфус контролирует свыше 96% акций Louis Dreyfus. А футбольную команду она продала. На середину апреля Forbes оценивал состояние Маргариты в почти пять миллиардов долларов. У Елены Батуриной — 1,3 миллиарда долларов.