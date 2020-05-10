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Смотрите свой астропрогноз на 11 — 17 мая. 

Екатерина Сурина 2 часа назад
Смотрите свой астропрогноз на 11 — 17 мая.
Фото: Рамблер
У нас отличные новости — теперь ваши любимые прогнозы от Рамблер/гороскопов можно не только читать на https://horoscopes.rambler.ru, но еще и смотреть на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».
Начиная с 11 мая, каждый понедельник вас будут ждать еженедельные астрологические и ТАРО прогнозы по знакам зодиака от практикующих тарологов, которые помогут вам подготовиться к любым поворотам судьбы. Такие важные сферы жизни, как здоровье, любовь, финансы, мы будем прорабатывать особенно тщательно.
Узнайте прямо сейчас, что приготовили вам звезды с 11 по 17 мая. Ваш общий прогноз на эту неделю уже на канале.
Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свой любовный гороскоп на 18 — 24 мая.
Подписаться на канал.
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