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Названы самые уязвимые для коронавируса работники 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названы самые уязвимые для коронавируса работники
Фото: РИА Новости
Охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола по статистике чаще остальных умирают от осложнений, возникающих из-за нового коронавируса. Такие данные обнародованы на сайте Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.
В основу анализа легла информация о 2 494 летальных исходах из-за коронавируса среди граждан трудоспособного возраста (20-64 лет). Почти две трети умерших были мужчинами (1 612 человек).
Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов. Во всех случаях речь идет исключительно о работниках мужского пола.
Ранее в понедельник ученые объяснили, что мужчины чаще заражаются коронавирусом и умирают из-за более высокой концентрации в крови определенного фермента, с которым связывается вирус.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 220,4 тысячи случаев коронавируса. Страна находится на четвертом месте среди стран по распространенности коронавирусной инфекции.
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