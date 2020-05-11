В Бельгии возникли очереди после открытия магазинов

В Брюсселе (Бельгия) в первые часы работы непродовольственных магазинов, открывшихся после ослабления мер социальной изоляции из-за COVID-19, люди выстроились в очереди. Сотни покупателей ожидали открытия торговых точек на популярной торговой улице города. В магазины впускают ограниченное число людей, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, власти Бельгии разрешили открыть магазины при соблюдении всех мер безопасности для профилактики распространения инфекции. За несколько дней до открытия владельцы магазинов предупредили покупателей, чтобы они не торопились с посещением торговых точек, однако это не помогло избежать очередей в первый день работы. Больше всего посетителей фиксируется в магазинах электроники.

Чтобы избежать скопления людей на улицах, магазины стали работать по очереди, с разницей в 60 минут. За порядком в очередях следят полицейские и охранники магазинов. «Пока все проходит организованно, все меры соблюдаются», — заявил управляющий одного из магазинов.

Кроме того, в начале торговой улицы покупателей встречают добровольцы с антисептиками. Они предлагают людям обработать руки перед посещением магазинов. Крупные торговые точки оставляют открытым только один вход, чтобы иметь возможность следить за числом покупателей. В магазине людей должно быть не больше, чем один человек на 10 квадратных метров.

Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов.