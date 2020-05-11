Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бельгии люди выстроились в очереди в первые часы работы магазинов 

Lenta.ru 2 часа назад
В Бельгии возникли очереди после открытия магазинов
Фото: Francois Lenoir / Reuters
В Брюсселе (Бельгия) в первые часы работы непродовольственных магазинов, открывшихся после ослабления мер социальной изоляции из-за COVID-19, люди выстроились в очереди. Сотни покупателей ожидали открытия торговых точек на популярной торговой улице города. В магазины впускают ограниченное число людей, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, власти Бельгии разрешили открыть магазины при соблюдении всех мер безопасности для профилактики распространения инфекции. За несколько дней до открытия владельцы магазинов предупредили покупателей, чтобы они не торопились с посещением торговых точек, однако это не помогло избежать очередей в первый день работы. Больше всего посетителей фиксируется в магазинах электроники.
Чтобы избежать скопления людей на улицах, магазины стали работать по очереди, с разницей в 60 минут. За порядком в очередях следят полицейские и охранники магазинов. «Пока все проходит организованно, все меры соблюдаются», — заявил управляющий одного из магазинов.
Кроме того, в начале торговой улицы покупателей встречают добровольцы с антисептиками. Они предлагают людям обработать руки перед посещением магазинов. Крупные торговые точки оставляют открытым только один вход, чтобы иметь возможность следить за числом покупателей. В магазине людей должно быть не больше, чем один человек на 10 квадратных метров.
Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов.
Видео дня. Какие профессии вымрут после пандемии
Последние новости
Путин объявил о новых выплатах на детей Путин объявил о новых выплатах на детей Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Люди , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За сколько Иуда предал Христа по нынешним меркам
За сколько Иуда предал Христа по нынешним меркам
Названы самые уязвимые для коронавируса работники
Названы самые уязвимые для коронавируса работники
Здравый смысл отсутствует
Здравый смысл отсутствует
Где на самом деле погибла армия Врангеля
Где на самом деле погибла армия Врангеля
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
05:15
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
Истории
Удивительные «стеклянные» существа планеты
10:51
Удивительные «стеклянные» существа планеты
Безумный мир
В вулканах обнаружили странных живых существ
10:31
В вулканах обнаружили странных живых существ
Безумный мир
У кормящей кошки обнаружился странный детеныш
00:09
У кормящей кошки обнаружился странный детеныш
Безумный мир
С кого Семенов списал Штирлица
23:51
С кого Семенов списал Штирлица
Истории Люди
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
02:05
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
Безумный мир
Находки археологов, переворачивающие историю
13:07
Находки археологов, переворачивающие историю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение