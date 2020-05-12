«Здесь каждый знает, что такое свобода»

Четыре года назад архитектор и кондитер Мария Троицкая уехала во Францию, чтобы учиться в Парижской школе изящных искусств. На последнем курсе она занялась кондитерским бизнесом и надеется со временем открыть в Париже собственную кондитерскую. «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни во Франции в рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу.

Переехать во Францию было моей идеей фикс с девяти лет. Тогда я начала учить французский с частным репетитором — женой посла и заядлой франкофонкой. Именно она воспитала во мне любовь ко всему французскому. Я поставила перед собой цель: что бы ни случилось, уехать через десять лет. И добилась ее!

До окончательного переезда я больше десяти раз бывала в разных французских городах. Страна представлялась мне раем на земле. Лучшая еда, прекрасный климат, красивые люди, уникальная архитектура. Но, как говорится, не стоит путать каникулы с эмиграцией.

Я переехала в Париж в 2016 году сразу после защиты диплома в Московском архитектурном институте, чтобы продолжить учебу в архитектурной магистратуре. Готовилась к переезду за два года до начала учебы: собирала документы, подтягивала язык для экзамена, делала портфолио.

Поступила на бесплатное отделение в государственный вуз — Парижскую школу изящных искусств. До 2019 года образование на французском языке было бесплатным для всех, даже для иностранных студентов (с этого года — от трех тысяч евро в год). Но всегда был жесткий отбор.

В первые полгода я пережила большой стресс, у меня даже пропал аппетит. К тому же поначалу я жила в восьмиметровой квартире без окна и интернета с общим туалетом в коридоре. У нее был только один плюс: из душа можно было сразу нырять под одеяло

До переезда я была уверена, что с моим идеальным, как мне тогда казалось, французским и парой друзей в городе я не пропаду! В действительности при общении со мной французы быстро переходили на английский, если я делала хоть малейшую ошибку, а пара знакомых не могли заменить друзей детства в Москве.

Оказалось, что французы довольно закрытый народ. Все общаются в своих «комьюнити», и еще один друг иностранец им не нужен.

Даже спустя четыре года в Париже я не могу сказать, что окончательно интегрировалась. У меня есть несколько замечательных друзей-французов, во многом благодаря молодому человеку. Но близкими люди становятся спустя долгие годы. Поэтому местная дружба не сравнится с московской.

Больше восьми лет, еще со времен жизни в России, я создаю архитектурные торты. Поехав во Францию за своей мечтой, я оставила свой бизнес и многочисленных клиентов на родине. Я всегда знала, что во Франции тоже не буду работать архитектором. Поэтому сразу после переезда начала искать стажировки и возможности остаться во Франции, занимаясь любимым делом.

Во время учебы я поработала в кондитерской Éclair de Genie. А на последнем курсе получила статус предпринимателя, чтобы развивать кондитерский бизнес в Париже. У меня были попытки влиться в коллектив: меня даже приняли шеф-кондитером в фешенебельный ресторан на Елисейских полях. Но долго я там работать не смогла: нечеловеческие условия и плохое отношение к сотрудникам вынудили уйти.

Сейчас жду визу предпринимателя. Здесь все неторопливые, поэтому получение документов занимает время. В планах — открыть кондитерскую в столице и продавать свои архитектурные торты и сырники на завтрак.

Французские особенности

Мне нравится, что каждый француз знает, что такое свобода. Здесь не будут относиться к человеку с презрением, если он работает доставщиком еды или кассиром. Профсоюзы защищают все работающее население.

Во Франции важно быть вежливым. Через некоторое время после переезда привыкаешь повторять по сто раз на дню «здравствуйте», «извините», «спасибо» и «хорошего дня». Это становится приятной обыденностью.

Французский юмор схож с нашим. Мне кажется, русским понравится французский стендап! С другой стороны, у французов совсем другой менталитет. Я очень люблю их искусство жить: наслаждаться каждым моментом, долго выбирать помидоры на рынке, полдня готовить еду, а потом смаковать ее с вкусным вином, не торопиться, обсуждать тонкости приготовления какого-нибудь блюда с продавцом, пить вино днем в кафе на террасе. Это уникальная черта характера, которой, нам, русским, можно долго учиться.

Французы за завтраком придумывают, что будут есть на обед, а за обедом — в какой ресторан они пойдут на ужин. Пища, гедонизм и гастрономия — это сакральные вещи

На улицах можно встретить людей не с одним багетом, а с тремя. И так — каждый день. Круассаны, булочки, жирное мясо, сливочное масло, сливки и соусы. Здесь много жирной пищи! Но она удивительным образом не откладывается на боках местных жителей. Как можно столько есть и оставаться худым? Это загадка, ответ на которую мне никто не может дать, даже сами французы.

Увы, местные мужчины оказались не такими романтичными, как во французских фильмах о любви. Они, возможно, и не умеют ухаживать за девушками, не купят цветов или конфет. Зато домашние обязанности можно смело делить пополам!

Французский быт

В Париже не самое чистое, но очень удобное метро. Станций много, поэтому перемещаться по городу можно очень быстро. Я сама люблю парижские автобусы: едешь и любуешься городом.

К качеству продуктов питания во Франции придраться невозможно. Правительство активно поддерживает местных производителей, поэтому можно питаться экологически чистыми местными продуктами. И, кстати, цены не выше московских. К тому же мы уже полгода заказываем еду онлайн. Оказалось, что некоторые позиции даже дешевле.

Головная боль всех жителей столицы — это жилплощадь и ее поиск. Здесь большой спрос и мало предложений. К поиску квартиры надо подходить ответственно. Мы искали квартиру полтора месяца, это по местным меркам немного, но у меня на поиски уходили 24 часа в сутки!

На просмотр квартиры обычно приходит 50-70 человек. Чтобы понравиться хозяину, надо подготовить портфолио с вашей биографией и всеми документами. Также следует иметь двух и более гарантов — людей, готовых оплатить вашу аренду, если у вас возникнут финансовые проблемы.

Мало того, что жилье очень сложно найти, оно еще и стоит неимоверно дорого. Двухкомнатная квартира площадью 35-40 квадратных метров обойдется в 1300-1500 евро в месяц (100-120 тысяч рублей). Поэтому люди годами ютятся в крошечных квартирках.

Во Франции очень развита бюрократия! Придется полюбить вечное собирание бумажек. Надо сохранять все чеки, справки, выписки, копии. Завести несколько огромных папок и все систематизировать. Иногда из-за документов можно попасть в замкнутый круг: без одной справки не дают другую, и наоборот.

Все по-прежнему пользуются почтой. В России за всю сознательную жизнь я была на почте раза три. А во Франции все приходит письмом. Пароли банковских карт, важные документы, выписки и справки будут падать в ящик каждую неделю. За последние пару лет многие сервисы начали развивать интернет-коммуникации, стало значительно удобнее.

Французы со мной согласятся: здесь не самая лучшая медицина. Хороших врачей мало, и к ним надо записываться за три месяца. Перед выбором врача я тщательно и долго читаю отзывы, так как уже нарвалась на некомпетентных специалистов. Зато есть два вида страховки. Наемным сотрудникам работодатель покрывает практически все расходы на лечение. Фрилансерам сложнее: страховые компании вернут 40-50 процентов от стоимости визита к врачу.

Французы о России

Во Франции мало знают о России, ссылаясь на то, что мы — закрытая страна. Хватает и стереотипов. Французы почему-то уверены, что до Москвы лететь восемь часов и во всей стране арктический климат.

Я уже четыре года отвечаю на вопрос: «Почему тебе холодно? Ты же из России»! Выслушиваю бесконечные шутки про медведей.

Часто сталкиваюсь с размышлениями о доступности русских женщин.

Для себя я отметила несколько типов людей в зависимости от их отношения к России. Богатые французы, побывавшие только в столице в отеле на Красной площади, уверены, что у нас богатая страна и жители. Они очень удивляются, когда я рассказываю про потемкинские деревни и пенсию в 100-200 евро.

Среди моих преподавателей в архитектурной школе много почитателей Тарковского, Бродского, Набокова, Достоевского. Знаю даже фаната Балабанова. Они любят русский балет и авангард. Для них Россия — это уникальная глубокая культура.

Выходцы из Африки восхищаются российской властью, могуществом президента и силой и считают, что такое правление не помешало бы во Франции или у них на родине.

Я очень скучаю по русским молочным продуктам и луховицким огурчикам. Мне хотелось бы вернуться в Россию через несколько лет, не хватает ритма большого города, неспящей Москвы, любимых семьи и друзей, вечно занятых людей. Все-таки Париж — это камерный маленький город, а я по натуре житель мегаполиса.

О жизни во Франции я рассказываю на своем Telegram-канале и публикую снимки своих кулинарных творений в Instagram.