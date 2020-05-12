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Плющенко объяснил большое количество связанных с его именем скандалов 

Lenta.ru 3 часа назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил появление большого количества скандалов, связанных с его именем. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам спортсмена, он никогда не нападает, а лишь откровенно отвечает.
«Я констатирую факты, а видите, как получается — мое имя всем мешает спокойно жить, а может, наоборот, поднимает рейтинги», — добавил фигурист.
Большой резонанс в СМИ и у спортивной общественности вызвал переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной от тренера Этери Тутберидзе к Плющенко, состоявшийся 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменок более выгодными условиями. Плющенко эти обвинения отверг.
3 мая журнал Star Hit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве сына Евгения Плющенко Александра. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных.
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Люди , Видео , Другое , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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