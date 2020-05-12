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Близость с животными и другие мифы о Екатерине II, в которые не стоит верить 

Мира Маркина 2 часа назад
Интим с животными и другие мифы о Екатерине II
Фото: Кадр из фильма "Великая"
Жизнь Екатерины Великой, как и многих других знаменитых исторических личностей, окутана множеством мифов. Некоторые из них кажутся забавными, иные — вызывают ужас. "Рамблер" выбрал несколько небылиц о легендарной императрице, которые являются не более чем выдумкой.

Свергнув мужа, Екатерина приказала убить его

Екатерина II начала править в 1762 году, после чего ее супруг Петр III, отрекшийся от престола, был отправлен в заточение в загородную резиденцию. Именно там он вскоре скончался. Екатерина же сделала все для того, чтобы толпа ее последователей не растерзала погибшего мужа.

В честь Екатерины Великой назвали Екатеринбург

Принцесса Ангальт-Цербстская появилась на свет в 1729 году. За шесть лет до этого Петр I издал указ развернуть на берегах реки Исеть строительство железоделательного завода. Впоследствии завод-крепость нарекли Екатеринбургом в честь императрицы Екатерины I и покровительницы горных ремесел Святой Великомученицы Екатерины.

Императрицу обвиняли в распутстве

Один из самых распространенных мифов едва ли соотносится с правдой. Екатерина Великая действительно была женщиной раскрепощенной и вступала в любовную связь по меньшей мере с 23 мужчинами. Некоторые действительно осуждали ее за распущенность, но чаще всего насыщенная интимная жизнь Екатерины никого не удивляла, ведь в "галантный век" подобный образ жизни среди монархов считался обычным делом.

Императрица погибла после близости с конем

Существует легенда, будто однажды, пресытившись объятиями мужчин, Екатерина захотела разнообразия и решила заняться сексом с жеребцом, которого на нее взгромоздили веревками. Однако в ходе полового акта императрица скончалась от разрыва органов. По мнению историков, этот миф — абсолютный вымысел, и на самом деле Екатерина умерла в своей постели вследствие продолжительной болезни.
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