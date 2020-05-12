Познер признался, как его вербовали в КГБ и ЦРУ

Популярный российский журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном рассказал о своих связях с КГБ.

Как выяснил "Рамблер", Познер рассказал о том, как тесно с КГБ был связан его отец.

"Я знаю совершенно точно, что у моего отца были тесные отношения с Комитетом государственной безопасности. Я потом узнал что, что нашу семью курировал один крупный генерал КГБ-шный. Это было по линии разведки…Гораздо позже я узнал, что папа мой работал на советскую разведку. Ну, конечно, по убеждению и никаких денег за это не получал…", — поделился он.

Кроме того, Познера самого в американских СМИ называли сотрудником КГБ, однако сейчас журналист рассказал о том, как его на самом деле вербовало ведомство:

"Когда мои родители по второму разу уехали в Германию, мне позвонили и попросили забрать посылку от отца. Человек назвал гостиницу… Я пришел, постучался в номер…

Они показали мне свои удостоверения КГБ…

Предложили стучать на своих коллег, студентов, но особенно их интересовали мои иностранные знакомые. Я отказался наотрез. "

Потом его попросили подписать бумагу о неразглашении информации об этой встречи, но Познер отказался.

"Я конечно спросил: " А что вы сделаете — повесите или расстреляете?"

Мне ответили: "Гораздо хуже".

Это было в 1957 году, и встречи Познера с этими людьми продолжились на явочной квартире в центре Москвы. Его попросили рассказывать о том, что он думает по поводу различных ситуаций, и Познер был не против.

Я ему сказал: "Пожалуйста, я могу рассказать все, что я думаю. Никаких проблем. Но ни о ком ни одного слово, никогда".

А потом, в 1963 году состоялась последняя встреча, на которой Познеру предложили провести отпуск в Болгарии. Но только поехать надо было в качестве швейцарского гражданина. Перед этим его должны были обучить, притворяться неким иностранцем.

"Тут я взбеленился. Сказал: " В отличии от вас у меня лицо запоминающиеся, у меня очень много знакомых и родственников иностранцев… Как вы смеете такое мне предлагать?!", — рассказал он.

Тогда ему сказали, что знакомство с ним окончено, но "вы это попомните".