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За что обычный почтальон получил самый большой тюремный срок в истории 

Анастасия Иванова 5 часов назад
За что почтальон получил огромный тюремный срок
Фото: depositphotos.com
Самый долгий срок тюремного заключения получил обычный почтальон — 384 912 лет. «Рамблер» расскажет, что натворил Габриэль Марч Грандос.
Габриэль Грандос работал почтальоном с юных лет. Он жил в Испании, на Майорке, в небольшой квартире. В его рабочие обязанности входила самая обычная доставка писем. Однажды Грандосу не захотелось ехать в отдаленный район города, чтобы доставить письмо. Поэтому он его смял и выбросил. Через некоторое время он понял, что никто так и не узнал о его проступке, и решил повторить содеянное. И на этот раз почтальону повезло — вновь никто ничего не заметил. В итоге, Габриэль большую часть писем выбрасывал, а через некоторое время он стал вскрывать некоторые из них и доставать оттуда чеки и купюры.
Некоторые письма все же доходили до своих адресатов. Однако их разносили мальчишки в обмен на мелочь, которую мужчина им давал. Через некоторое время Габриэль даже попросил дополнительную нагрузку у своего руководства.
Только спустя несколько лет стало известно о том, что делал Габриэль Марч Грандос. На почту стали приходить жалобы, и все они касались районов, которые должен был обслуживать Грандос.
По законам Испании за недоставленное письмо почтальон может получить до девяти лет лишения свободы. А Габриэль Грандос не только выбрасывал их, но и присваивал себе значительную сумму денег из конвертов. На его счету было 42 768 писем и около 50 000 украденных евро. По решению суда, сеньора Грандоса приговорили к заключению на 384 912 лет, за что он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако Габриэлю смягчили приговор и его освободили через 14 лет, ему также был назначен штраф в 500 евро.
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