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Чем сейчас занимается мальчик с самым высоким IQ 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Чем сейчас занимается мальчик с самым высоким IQ
Фото: Кадр из видео
Айнан Коули родом из Сингапура. Его уровень IQ составляет 263 балла, в то время, как IQ физика-теоретика Альберта Эйнштейна оценивают в 160 баллов. «Рамблер» расскажет, чем сейчас занимается Айнан Коули.
Айнан еще маленьким ребенком выучил наизусть таблицу Менделеева. В шесть месяцев он уже строил осмысленные фразы и сложные предложения. А в шесть лет прочел свою первую лекцию по химии.
Уже в свои восемь лет Айнан Коули учился на третьем курсе химического факультета в Сингапурском политехническом институте. А к своему девятилетнему возрасту он запомнил первые 518 десятичных знаков числа Пи.
Айнан удивителен тем, что он может идеально запомнить траекторию объектов. Например, то, как двигался баскетбольный мяч в последние 30 секунд.
Интересно то, что вундеркинд не стал математиком, физиком или программистом. Айнан Коули выбрать путь режиссера и композитора. Свой первый фильм он снял в возрасте 12 лет. Коули презентовал его на Вильнюсском кинофестивале. Его отец Валентайн Коули — актер. В 2013 году он принял участие в короткометражном фильме своего сына — The Sempiternal.
Сейчас Айнону Коули 20 лет. Несмотря на свои достижения, он ведет довольно скромный образ жизни. Он пишет музыку к фильмам и готовит к публикации две книги, название которых пока держится в секрете.
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Комментарии 4
Люди , Альберт Эйнштейн
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