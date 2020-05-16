Чем сейчас занимается мальчик с самым высоким IQ 

Айнан Коули родом из Сингапура. Его уровень IQ составляет 263 балла, в то время, как IQ физика-теоретика Альберта Эйнштейна оценивают в 160 баллов. «Рамблер» расскажет, чем сейчас занимается Айнан Коули.

Айнан еще маленьким ребенком выучил наизусть таблицу Менделеева. В шесть месяцев он уже строил осмысленные фразы и сложные предложения. А в шесть лет прочел свою первую лекцию по химии.

Уже в свои восемь лет Айнан Коули учился на третьем курсе химического факультета в Сингапурском политехническом институте. А к своему девятилетнему возрасту он запомнил первые 518 десятичных знаков числа Пи.

Айнан удивителен тем, что он может идеально запомнить траекторию объектов. Например, то, как двигался баскетбольный мяч в последние 30 секунд.

Интересно то, что вундеркинд не стал математиком, физиком или программистом. Айнан Коули выбрать путь режиссера и композитора. Свой первый фильм он снял в возрасте 12 лет. Коули презентовал его на Вильнюсском кинофестивале. Его отец Валентайн Коули — актер. В 2013 году он принял участие в короткометражном фильме своего сына — The Sempiternal.

Сейчас Айнону Коули 20 лет. Несмотря на свои достижения, он ведет довольно скромный образ жизни. Он пишет музыку к фильмам и готовит к публикации две книги, название которых пока держится в секрете.