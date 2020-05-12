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Оценены шансы вернуться к обычной жизни в скором времени 

Lenta.ru 3 часа назад
Оценены шансы вернуться к обычной жизни
Фото: Lenta.ru
Руководитель инфекционной клиники при Боннском университете Юрген Рокштро оценил шансы россиян вернуться к обычной жизни в скором времени в связи с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с оперативным штабом столицы.
По его словам, миру предстоит пройти долгий путь прежде чем победить вирус. Он напомнил, что сейчас не существует вакцины, которая способна предотвратить заражение. Кроме того, терапевтические подходы, которые оказывают позитивное воздействие на пациентов, не эффективны на сто процентов.
При этом эксперт указал на опыт других стран, которые сейчас показывают положительную динамику в борьбе с коронавирусом. Благодаря новым исследованиям об эффективности тех или иных подходов удается как минимум удерживать распространение вируса под контролем и предотвратить коллапс системы здравоохранения, заметил Рокштро.
Однако специалист выразил уверенность, что о возвращении к нормальной жизни в скором времени не может идти и речи. Остается в силе требование о соблюдении дистанции между людьми, о массовых мероприятиях или крупных концертах речи вообще не идет. «Обычной жизнь станет еще не скоро», — заявил он.
По поводу продолжительности эпидемии в России эксперт заметил, что все страны смогут постепенно локализовать вспышки вируса, однако после этого все же придется пойти на определенные жертвы. Например, носить маски, отказаться от массовых мероприятий на тысячи человек. «И, наконец, мы можем надеяться, что вакцина от вируса появится уже в 2021 году», — заключил Рокштро.
В ходе обращения к нации президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.
По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.
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Люди , Владимир Путин
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