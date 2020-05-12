Оценены шансы россиян на возвращение к обычной жизни

Руководитель инфекционной клиники при Боннском университете Юрген Рокштро оценил, как скоро россияне смогут вернуться к обычной жизни. Об этом он рассказал оперативному штабу по коронавирусу Москвы.

Рокштро отметил, что мир еще долго будет бороться с коронавирусом, так как на данный момент ученые пока не изобрели вакцину. Кроме того, терапевтические подходы, которые появляются по мере лечения пациентов, не дают 100-процентной эффективности.

Эксперт рассказал, что опыт других стран помогает удерживать распространения вируса и предостеречь коллапс системы здравоохранения. Рокштро и дал прогнозы относительно того, как скоро россияне смогут вернуться к обычной жизни.

"Остается в силе требование о соблюдении дистанции между людьми, о массовых мероприятиях или крупных концертах речи вообще не идет. Обычной жизнь станет еще не скоро", — заявил он.

Опираясь на опыт других стран, специалист заявил, что все государства смогут локализовать вспышки вируса. Однако, по его мнению, до появления вакцины придется соблюдать некоторые ограничения.