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Врач оценил шансы россиян вернуться к нормальной жизни 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Оценены шансы россиян на возвращение к обычной жизни
Фото: РИА Новости
Руководитель инфекционной клиники при Боннском университете Юрген Рокштро оценил, как скоро россияне смогут вернуться к обычной жизни. Об этом он рассказал оперативному штабу по коронавирусу Москвы.
Рокштро отметил, что мир еще долго будет бороться с коронавирусом, так как на данный момент ученые пока не изобрели вакцину. Кроме того, терапевтические подходы, которые появляются по мере лечения пациентов, не дают 100-процентной эффективности.
Эксперт рассказал, что опыт других стран помогает удерживать распространения вируса и предостеречь коллапс системы здравоохранения. Рокштро и дал прогнозы относительно того, как скоро россияне смогут вернуться к обычной жизни.
"Остается в силе требование о соблюдении дистанции между людьми, о массовых мероприятиях или крупных концертах речи вообще не идет. Обычной жизнь станет еще не скоро", — заявил он.
Опираясь на опыт других стран, специалист заявил, что все государства смогут локализовать вспышки вируса. Однако, по его мнению, до появления вакцины придется соблюдать некоторые ограничения.
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