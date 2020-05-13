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Что стало террористом Радуевым в самой страшной тюрьме России 

Русская семерка 16 часов назад
Что стало с Радуевым в самой страшной тюрьме
Фото: Русская семерка
Причину смерти одного из самых одиозных чеченских террористов и заключенного-«пожизненника» соликамского «Белого лебедя» Салмана Радуева комментировал лично замглавы Минюста РФ Юрий Калинин. Британская организация Amnesty International настаивала на независимой экспертизе обстоятельств кончины лидера боевиков. Но в конечном итоге диагноз «геморрагический васкулит неясного характера» так и остался официальной причиной смерти Салмана Радуева.

Чем он известен

По информации, которую в свое время распространил «Коммерсант», Салман Радуев был зятем лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Прежде, в 80-х годах, он сделал карьеру в ВЛКСМ Чечено-Ингушской республики. В начале 90-х Радуев занимал должности префекта Гудермесского района, затем его деятельность связывается исключительно с действиями вооруженных формирований на территории Чечни.
Радуев считался лидером ряда крупных бандгрупп обеих чеченских кампаний 90-х. Самым известным событием в биографии Радуева называют поход на Кизляр в 1996 году и бои в районе поселка Первомайского, в результате которых лидеру боевиков с частью его соединений удалось уйти в Чечню. Представители российских спецслужб считают, что именно Радуев организовал теракты на армавирском и пятигорской вокзалах весной 1997 года. Салман Радуев, подчеркивал «Коммерсант», в бытность лидером боевиков являлся достаточно медийной личностью, он заявлял о своей причастности к организации ряда резонансных терактов и сообщал о том, что располагает ядерным оружием (впоследствии это не подтвердилось).
На Радуева с середины 90-х активно охотились спецслужбы РФ, с 1996 года российские СМИ со ссылкой на официальные источники неоднократно сообщали о том, что террорист в результате спецоперации «возможно убит». Последний фейком о его судьбе стала статья в «Коммерсанте» от 22 февраля того же года. Якобы, штаб ОГВ на Северном Кавказе проинформировал общественность, что Радуева убили «кровники», и его тело у военных медиков.
Впрочем, поток дезинформации прекратился в марте 2000 года, когда его реально задержали в чеченском поселке Новогрозненский.

Что с ним стало потом

Спустя полтора года после задержания и ареста Салмана Радуева Верховный суд Дагестана приговорил его к пожизненному заключению. Апелляция Радуева в Верховный суд РФ осталась неудовлетворенной. С этого времени (конец 2001 года) бывший чеченский лидер был этапирован в пермскую колонию для «смертников» «Белый лебедь». В ней он не прожил и года.

Как Радуев вел себя в тюрьме

Изначально к «особому» узнику ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю было привлечено особое внимание СМИ и общественности, это понимали «на самом верху». Замминистра Минюста РФ Юрий Ковалев сообщал Ленте.ру, что его « [Радуева] [в заключении] даже пальцем никто не трогал».
Радуев провел в «Белом лебеде» всего несколько месяцев и, по официальным данным, скончался от неразрешимых проблем, связанных с болезнью внутренних органов. В тюрьме он ни с кем из заключенных не конфликтовал.

Почему он умер

Официальная версия — «гемморагический васкулит неясного генеза». При гемморагическом васкулите, подтверждают медики, не сворачивается кровь. У Салмана Радуева были изначальные проблемы с желудочно-кишечным трактом еще до ареста.
В начале декабря 2002 года, по утверждению источников «Коммерсанта» в УФСИН, Радуев соблюдал мусульманский пост, игнорируя в Рамадан завтрак и обед. В результате его и без того ослабленный организм сдал. Радуеву по его просьбе делали фиброгастроскопию, которая показала язву двеннадцатиперстной кишки. За 3 дня до смерти у госпитализированного заключенного установили диагноз, от которого он в итоге, по официальной, никем не опровергнутой, версии и умер.
Похоронили труп Радуева в Соликамске, как и останки других «подопечных» «Белого лебедя».
Тогдашний начальник областного пермского ГУИН Виктор Злодеев отметил СМИ, что «это [факт захоронения заключенного-пожизненника подобным образом] — обычная практика когда трупы [умерших в заключении] не истребуются родственниками».
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Люди , Салман Радуев , Юрий Ковалев , Юрий Калинин , Amnesty International , Минюст РФ , ФСИН , Lenta.ru
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