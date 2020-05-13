Выяснилось, кто оставил в небе над Россией 3 слова

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Раскрыта личность пилота, который оставил в небе над Россией три слова: "А где все?". Пилотом оказался летчик из Новосибирска Олег Кобзев , — об этом сообщает "Комсомольская правда".

Кобзев рассказал, что осуществлял такой трюк впервые. Ранее он выполнял только крены и развороты:

«На самом деле почерк у меня не очень. В небе буквы прямее получаются, чем на бумаге, я старался»,

— подчеркнул летчик, добавив, что делать надпись в воздухе было "очень непривычно".

По информации издания, подобную акцию пилоту предложил провести экс-басист группы "Звери" Константин Лабецкий.

По словам эксперта в сфере авиации, который дал комментарий "Комсомольской правде", для того, чтобы выполнить такой трюк необязательно переворачиваться в воздухе:

«Все это можно обозначить в маршрутных картах и совершать развороты в нужном направлении. Главное, держать ориентир в голове. С земли зрителям могло показаться, что самолет выписывает круги».

При этом отмечается, что пилоты не могут совершать подобные действия без специального разрешения, — каждый полет должен быть согласован с управлением воздушного движения.