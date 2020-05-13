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Писатель Захар Прилепин показал, как выглядит его таинственная жена 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Писатель Прилепин показал, как выглядит его жена
Фото: Захар Прилепин. Фото YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр
«Женат, имеет четверых детей», — это все, что написано в Википедии о Захаре Прилепине в графе «Личная жизнь». Несмотря на популярность литератора, о его частной истории практически ничего не известно. Однако в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» он решил немного приоткрыть завесу тайны.
Жена Прилепина, портрет. Фото YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр
Захар показал телеведущей портреты своей супруги Марии, благодаря которым стало понятно, как она выглядит. Писатель рассказал, что супруге столько же лет, как и ему — 45, она обладает сильным и ненавязчивым характером.
«Ключевые решения по быту, по семье принимает жена. И я с ними, как правило, соглашаюсь», — заверил Прилепин.
А вот в работу и общественную деятельность своего мужа Мария не лезет. Когда Захару, к примеру, необходимо отправиться в длительную командировку (вплоть до нескольких месяцев), он просто ставит благоверную перед фактом. И та спокойно отпускает его, не задавая лишних вопросов.
«Через три месяца после свадьбы я уехал на дагестанскую войну. Она выходила замуж за омоновца, военного человека», — объяснил особую понятливость супруги писатель.
В настоящий момент семья Прилепина живет на два дома — перемещаясь из городской квартиры в Нижнем Новгороде в поселковый коттедж, когда посчитают нужным. Как стало понятно из интервью Прилепина, его супруга мечтает переехать в будущем в село навсегда.
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