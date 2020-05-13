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У Романа Архипова выявлен коронавирус 

WomanHit.ru и ещё 1 7 часов назад
У экс-солиста «Челси» выявлен коронавирус
Фото: WomanHit.ru
Певец уверяет, что «достаточно строго соблюдал карантин».
Звезд, заболевших COVID−19, все больше. Сегодня тест Романа Архипова также оказался положительным.
Певец прокомментировал ситуацию: «Начну с того, что я достаточно строго соблюдал карантин, общался только с людьми, которые прошли тест, да и тех можно было пересчитать по пальцам одной руки. Немного кашлял, ни температуры, никаких других симптомов не было. Думал, что просто простудился. Потом всей семьей сдавали тесты: кровь и мазок. Кровь ничего не показала, а мазок показал положительный результат».
«Я был на даче, когда пришла смска, сразу собрал вещи и уехал, сделал КТ. Она показала изменения в легких. Теперь в одиночестве сижу дома, пью лекарства от ОРВИ и жду. Со мной должны связаться из Роспотребнадзора», — заключил Архипов.
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Люди , Роман Архипов , Роспотребнадзор
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