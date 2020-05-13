У экс-солиста «Челси» выявлен коронавирус

Певец уверяет, что «достаточно строго соблюдал карантин».

Звезд, заболевших COVID−19, все больше. Сегодня тест Романа Архипова также оказался положительным.

Певец прокомментировал ситуацию: «Начну с того, что я достаточно строго соблюдал карантин, общался только с людьми, которые прошли тест, да и тех можно было пересчитать по пальцам одной руки. Немного кашлял, ни температуры, никаких других симптомов не было. Думал, что просто простудился. Потом всей семьей сдавали тесты: кровь и мазок. Кровь ничего не показала, а мазок показал положительный результат».