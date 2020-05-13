Популярный российский стендап-комик Александр Долгополов в интервью изданию The Village рассказал, что "прекрасно умеет жить без денег". Так юморист ответил на вопрос о падении заработка в связи с пандемией коронавируса.

По словам Долгополова, из-за режима самоизоляции его доход упал примерно в десять раз. Теперь его главный источник заработка — сайт Patreon, где авторы могут делиться своими произведениями по платной подписке:

«Для меня он всегда был подспорьем, местом, куда раз в месяц захожу и такой: "О, как приятно, что еще есть Patreon"».

При этом Александр отметил, что нынешняя ситуация для него не хуже, чем его жизнь четыре года назад:

«Сравнивая текущую ситуацию с тем временем, можно сказать, что разница как небо и земля. Но сравнивая с тем, что у меня было полгода назад, сейчас полнейшее фиаско».

Однако, несмотря на то, что заработок Долгополова стал в разы меньше, он не намерен устраиваться на другую работу:

«Как только комик начинает работать, это означает, что он сдался и теперь меньше времени будет выделять выступлениям и творчеству».

Юморист подчеркнул, что не прекратит заниматься комедий, даже если ему придется переехать в общежитие.