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Известный российский комик рассказал, как ему живется без денег 

Мира Маркина 3 часа назад
Популярный российский стендап-комик Александр Долгополов в интервью изданию The Village рассказал, что "прекрасно умеет жить без денег". Так юморист ответил на вопрос о падении заработка в связи с пандемией коронавируса.
По словам Долгополова, из-за режима самоизоляции его доход упал примерно в десять раз. Теперь его главный источник заработка — сайт Patreon, где авторы могут делиться своими произведениями по платной подписке:
«Для меня он всегда был подспорьем, местом, куда раз в месяц захожу и такой: "О, как приятно, что еще есть Patreon"».
При этом Александр отметил, что нынешняя ситуация для него не хуже, чем его жизнь четыре года назад:
«Сравнивая текущую ситуацию с тем временем, можно сказать, что разница как небо и земля. Но сравнивая с тем, что у меня было полгода назад, сейчас полнейшее фиаско».
Однако, несмотря на то, что заработок Долгополова стал в разы меньше, он не намерен устраиваться на другую работу:
«Как только комик начинает работать, это означает, что он сдался и теперь меньше времени будет выделять выступлениям и творчеству».
Юморист подчеркнул, что не прекратит заниматься комедий, даже если ему придется переехать в общежитие.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что комик Александр Гудков готовится к женитьбе.
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Люди , Видео , Александр Гудков , Александр Долгополов
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