Выстрел под подушкой: пуля для «писательского министра»

Он зашел на кухню. Домработница предложила завтрак. Отказался. Ушел в кабинет. Лег на диван. Накрылся подушками и выстрелил в сердце. 13 мая 1956 года советский писатель Александр Фадеев свел счеты с жизнью.

Первым Фадеева нашел его 11-летний сын — заглянул в кабинет позвать папу к обеду. Спасать было поздно. Матрас насквозь пропитался кровью. Вместе со следователем в дом пришел сотрудник КГБ. У столика возле дивана нашел предсмертное письмо. Его содержание скрывали 34 года.

Руки в крови

"Писательский министр" — так негласно называли Александра Фадеева. Он был генеральным секретарем Союза писателей СССР, и почти 20 лет все, что там происходило, зависело от его слова. Фадеев беззаветно любил Сталина. Власть ценила в нем именно это, а не его литературные способности. Два самых известных романа Фадеева не выдержали проверку временем. Это "Разгром" — о событиях Гражданской войны, на которой Фадеев воевал "за красных". И "Молодая гвардия" — о подпольщиках-антифашистах во время Великой Отечественной: на ней был военкором. Для него "небо упало на землю", когда умер Сталин.

Особенно туго пришлось, когда развенчали культ личности Сталина. Фадеев потерял власть. Ему припомнили все его речи против опальных литераторов. В одном из писем он признался: "Совесть мучает. Трудно жить с окровавленными руками". Это значит, что Фадеев "прикладывал руки" к тому, чтобы некоторые писатели пострадали от сталинских репрессий. При этом известно, что тайно от всех он помогал тем, кого громил с высоких трибун: Ахматовой, Зощенко, Булгакову, Платонову. Фадеев жил с раздвоением личности.

Часовой не нужен

Послесталинская политическая оттепель была непонятна Фадееву. Он тоже был ей непонятен. В итоге "нормой жизни" для него стал запой. Об этом даже не постеснялись написать в газетном некрологе недавнему "литературному генералу". Рассказывает филолог Наталья Лисицына

"Тогда официальная версия была такая: Фадеев ушел из жизни, потому что пьянствовал. Но известно, что за две недели до самоубийства он вообще перестал пить. Его уход был сознательным выбором трезвого человека, который устал от того, что творится в стране и в Союзе писателей".

Предсмертное письмо Фадеева впервые опубликовали только в 1990 году. Все советское время его скрывали из-за резкости слов. Сталина Фадеев назвал сатрапом. Послесталинское руководство — нуворишами и невеждами. Свое существование — гнусным из-за постоянных "идеологических порок", окриков и поучений в свой адрес. Сплошные обиды и разочарования.

Сын Фадеева вспоминал, как кто-то подметил состояние его отца незадолго до самоубийства так: он думал, что его поставили часовым на важный пост, но позже он узнал, что стоял возле сортира.