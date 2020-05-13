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Роман Архипов заразился коронавирусом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Роман Архипов заразился коронавирусом
Фото: @romanarkhipov
У бывшего солиста группы "Челси" Романа Архипова обнаружили коронавирус.
По словам певца, сначала он подумал, что просто простудился. При этом он соблюдал карантин, а характерных для коронавируса симптомов у него не было.
"Начну с того, что я достаточно строго соблюдал карантин, общался только с людьми, которые прошли тест, да и тех можно было пересчитать по пальцам одной руки. Немного кашлял, ни температуры, никаких других симптомов не было. Думал, что просто простудился. Потом всей семьей сдавали тесты: кровь и мазок. Кровь ничего не показала, а мазок показал положительный результат", — заявил певец.
Он также рассказал, что узнал о положительном результате теста, когда был на даче. Архипову прислали смс на телефон с просьбой соблюдать режим самоизоляции.
"Сразу собрал вещи и уехал, сделал КТ. Она показала изменения в легких. Теперь в одиночестве сижу дома, пью лекарства от ОРВИ и жду. Со мной должны связаться из Роспотребнадзора".
Ранее "Рамблер" сообщал, что брат Малышевой заразился коронавирусом.
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Люди , Роман Архипов , Роспотребнадзор
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