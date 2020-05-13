Роман Архипов заразился коронавирусом 

У бывшего солиста группы "Челси" Романа Архипова обнаружили коронавирус.

По словам певца, сначала он подумал, что просто простудился. При этом он соблюдал карантин, а характерных для коронавируса симптомов у него не было.

"Начну с того, что я достаточно строго соблюдал карантин, общался только с людьми, которые прошли тест, да и тех можно было пересчитать по пальцам одной руки. Немного кашлял, ни температуры, никаких других симптомов не было. Думал, что просто простудился. Потом всей семьей сдавали тесты: кровь и мазок. Кровь ничего не показала, а мазок показал положительный результат", — заявил певец.

Он также рассказал, что узнал о положительном результате теста, когда был на даче. Архипову прислали смс на телефон с просьбой соблюдать режим самоизоляции.