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Без танцев и постели: Мата Хари, советский вариант 

РИА Новости 1 час назад
Без танцев и постели: Мата Хари, советский вариант
Фото: РИА Новости
Автобус остановился у аптеки на Новом Арбате. Водитель не заметил старушку на выходе из салона. Захлопнул двери — ее зажало на ступеньках. Автобус тронулся — она упала под колеса. 14 мая 1987 года нелепая смерть настигла легендарную разведчицу Елизавету Зарубину.
Подробности ее жизни остаются под грифом "секретно". В течение 20 лет она находилась в загранкомандировках: в Австрии и Турции, Дании и Бельгии, Финляндии и Франции, Швейцарии и Великобритании, Германии и США. Не знала провалов.

Гений вербовки

Она действовала под кодовым именем "Вардо" в паре с мужем Василием Зарубиным. Резидент внешней разведки, он менял фамилии и биографию. Становился то коммерсантом, то владельцем теннисного клуба, то секретарем советского посольства. Главное дело Елизаветы — создание агентурных сетей. В этом ей не было равных.
"Легендой разведки" ее назвали после работы в нацистской Германии перед Второй мировой войной. Тогда самым ценным среди немецких агентов оказался служащий гестапо Вилли Леман. От него через связника "Вардо" в Москву шли сведения о создании ракеты "Фау".
Еще большую славу Зарубиной принесло участие в разведоперации, проведенной в США во время войны. В советскую "сеть" попало немало ученых, занятых в проекте по созданию ядерной бомбы ("Манхэттен"). "Американский рекорд" Зарубиной — 22 агента. В условиях строжайшей конспирации она встречалась с каждым, переезжая из Вашингтона в Нью-Йорк и колеся по Калифорнии.
После войны за "атомную разведку" Зарубину наградили орденом Красной Звезды.
ru.wikipedia.org

Последний автобус

Елизавету Зарубину называют "советской Матой Хари". Ветеран Службы внешней разведки полковник Лев Корольков согласен с этим только отчасти:
"Шпионка Мата Хари работала "на тех, на других и на третьих", была просто танцовщицей и плохо кончила. Елизавета Зарубина — кадровый разведчик и высокообразованный человек. Использовала ли она женские чары в добывании информации? Скорее всего. Она была красивой.
Разведка использует все, что позволяет решать ее задачи. Разведчик должен уметь установить контакт с человеком любого социального положения, пола, возраста, религии. А уж как это сделать, профессионал решает сам".
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Люди , Статьи , Мата Хари , Елизавета Зарубина
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