Как дочь Кирова стала командиром танковой роты 

Евгения Кострикова появилась на свет в 1921 году в семье политического деятеля Сергея Кострикова, известного под псевдонимом Киров, и его первой супруги, имя которой осталось загадкой. Мама девочки скончалась, когда та была совсем малышкой, а вторая жена отца наотрез отказалась воспитывать дочь чужой женщины, Киров отдал Женю в приют. О том, как сложилась жизнь единственной дочери Кирова и как ей удалось осуществить свою мечту, рассказывает "Рамблер".

Детство Женя Кострикова провела в специнтернате: он был создан для детей беженцев из Испании и детей сотрудников коминтерна. С детских лет Женя мечтала о военной карьере, поэтому, когда в 1941 году началась война, девушка три месяца проучилась на курсах медсестер и ушла на фронт.

Осенью 1942 года Кострикова еще на шаг приблизилась к своей мечте стать танкисткой: ее назначили фельдшером 79-го танкового полка. В 1943 году после ранения Евгению перевели в оперативный отдел, но сидеть в штабе девушке совершенно не хотелось. В итоге она добилась разрешения пройти ускоренный курс в казанском танковом училище и научилась отлично справляться с мощной техникой, став третьей женщиной, которой удалось получить образование в этой сфере. А позже Кострикова станет единственной девушкой, которую допустили к командованию танковым взводом, а затем и ротой.

К концу своей службы Евгения Кострикова была удостоена медали «За отвагу» и пяти боевых орденов.