Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что думают россияне о прекращении режима нерабочих дней 

Полина Алферова 1 час назад
«Объявлена неделя Шредингера»
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин отменил режим нерабочих дней. «Рамблер» собрал мнения россиян в социальных сетях. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Большинство граждан нашей страны не смогли разобраться в простом вопросе — выходить им на работу или нет в свете режима самоизоляции до 1 июня.
S1yGus: «Ничего не понятно. Мне работодатель через 5 минут после слов Путина об отмене оплачиваемых выходных позвонил и сказал, что работаем, мол президент так сказал».
Eleridian: «Стоп. Сидеть до 31го, но оплачиваемые нерабочие дни заканчиваются сегодня, разве нет?».
FenekUshastyi: «Может, я, конечно, глупенькая, но не поняла. Нам по старому указу сидеть до 31го, или все-таки работаем? Начальник тоже не понял. Никто из знакомых не понял. Кто поумнее, объясните, плиз».
Вот самые распространенные ответы:
AWSDraritet: «Закончились оплачиваемые нерабочие дни, теперь будут неоплачиваемые нерабочие дни до 31».
JamesAllendale: «Для тех, кто запутался что продлили до 31-го и отменили с 12-го: теперь работать и свободно гулять не только можно, но и нельзя».
KabalMaster: «Все просто. Больше нет федерального закона. А значит — вступают в силу региональные ограничения. Каждый регион теперь сам определяет — что открыть, что закрыть».
KmyJIxy: «Объявлена неделя Шредингера».
Kvazistat: «Сказано ж, что отменяются общенациональные нерабочие дни. Дальше — на усмотрение глав регионов. Собянин уже дал понять, что до 31ого мая сидим дома».
Впрочем, некоторые уточнили, что для них ничего не поменяется, так как они и не прекращали работу:
Хtnsht: «У нас например и так все работают. И все дни работали, кроме мартовский, когда..на всякий случай работодатели сказали сидеть дома. А потом работать был дан приказ».
Nastsi: «В Ленобласти вообще-то тц открывают и фитнес-центры) в отдельных районах».
Мнения по поводу отмены также разделились. Одни пользователи Сети согласились, что дольше держать экономику на паузе уже нельзя.
Dr.Shtopor: «Самоизоляция была для снижения скорости заражения по стране и чтобы разгрузить больницы, подготовиться к кризису. Ну а постоянно так сидеть нельзя — экономика загибается. Поэтому и выпускают людей на работу. Сейчас самое время для создания действенной вакцины».
13Bars: «Самоизоляция:"незаконно, жрать нечего, а мне пофигу, вируса нет". Выходим на работу, пропуска отменили: "в стране вирус, мыжпомрем". Люди, что с вами не так?»
Tiumphh: «Когда сняли режим самоизоляции и ввели масочный режим посыпалась новая волна возмущений от народа.. Вышли на работу многие и опять недовольство, вы что как это работать, я хочу просто лежать дома и получать деньги».
Кто-то даже увидел в возмущении действиями властей корыстный интерес. Например, AlexeySokolov77:
«Это было предсказуемо. Не работайте -УУУУУУУ! Работайте — УУУУУУУ! Резко вскрылось, что некоторой части населения просто хотелось получить на халяву немножко денег».
Другие же указали на неизбежный конфликт работодателей и работников с детьми. Например, об этом написал житель Краснодарского края под ником Lokomnaz9:
«Разрешил наш президент всем выходить из дома. И полстраны вызвали на работу. А садики ведь закрыты. И говорят работодатели, пишите отпуск без содержания. Платить больше просто так не будем. И теперь или ребенка не с кем оставить, или идти и сидеть дальше дома, но без денег».
А пользовательница интернета под ником malinka.kalinka призналась, что ее муж за время самоизоляции отвык от работы:
«Муж не работал с конца апреля. Сначала он метался как тигр в клетке без работы, без привычного режима, без других людей. Потом немного расслабился…Решили сделать ремонт на кухне. Сделали…Вчера он как то погрустнел после прочтения сообщения в вайбере. Я подумала что как минимум уволили человека. Уже представила как на завтрак, обед и ужин варю детям картошку без соли и тут он говорит: "С завтрашего дня я выхожу на работу. Насовсем».
Некоторые же считают, что отменять режим нерабочих дней преждевременно, подозревая скрытые намерения властей.
KoshkaMira: «Как правило, орущие „выпустите“ не особо что-то и соблюдали. Им просто нужно гулять, и чтобы это происходило безнаказанно. А работать — нет. Рано им. Вот бесятся такие, на самом деле. Ещё до объявления самоизоляции уже старались никуда кроме магазинов/аптек/банков не выходить. Тяжело сидеть дома, но блин, считаю, что продлять дистанционку обязательно, и ужесточать режим. Зато идиоты непуганые как шлялись все это время по улице без масок, так и продолжают».
Zekameka: «Вирус в расцвете, каждый день обновляется рекорд заразившихся, самое время прекращать самоизоляцию, нужно ведь за поправочки проголосовать-то!»
Напоминаем, что по-прежнему необходимо соблюдать элементарные правила гигиены — чаще мыть руки, не трогать лицо без необходимости, придерживаться дистанции и носить маски.
Видео дня. На видео сняли разгневанного кота-говоруна
Комментарии
Люди , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порочные обычаи древних римлян
Порочные обычаи древних римлян
Как дочь Кирова стала командиром танковой роты
Как дочь Кирова стала командиром танковой роты
Плебейки, которые стали правительницами
Плебейки, которые стали правительницами
3 города России, которые притягивают убийц
3 города России, которые притягивают убийц
Новости партнеров
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Спутники показали, что сделал с миром коронавирус
04:40
Спутники показали, что сделал с миром коронавирус
Безумный мир
Любительница фитнеса обрушила домашний тренажер
00:14
Любительница фитнеса обрушила домашний тренажер
Люди
Огромные постройки, созданные животными
10:07
Огромные постройки, созданные животными
Безумный мир
На видео попала акула-исполин, подплывшая в туристам
00:18
На видео попала акула-исполин, подплывшая в туристам
Безумный мир
На видео попал взрыв на закрытой АЭС в Германии
01:28
На видео попал взрыв на закрытой АЭС в Германии
Безумный мир
На видео сняли разгневанного кота-говоруна
00:24
На видео сняли разгневанного кота-говоруна
Безумный мир
Что будет, если проснутся все вулканы Антарктиды
04:53
Что будет, если проснутся все вулканы Антарктиды
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение