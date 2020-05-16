Президент Владимир Путин отменил режим нерабочих дней. «Рамблер» собрал мнения россиян в социальных сетях. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Большинство граждан нашей страны не смогли разобраться в простом вопросе — выходить им на работу или нет в свете режима самоизоляции до 1 июня.

S1yGus: «Ничего не понятно. Мне работодатель через 5 минут после слов Путина об отмене оплачиваемых выходных позвонил и сказал, что работаем, мол президент так сказал».

Eleridian: «Стоп. Сидеть до 31го, но оплачиваемые нерабочие дни заканчиваются сегодня, разве нет?».

FenekUshastyi: «Может, я, конечно, глупенькая, но не поняла. Нам по старому указу сидеть до 31го, или все-таки работаем? Начальник тоже не понял. Никто из знакомых не понял. Кто поумнее, объясните, плиз».

Вот самые распространенные ответы:

AWSDraritet: «Закончились оплачиваемые нерабочие дни, теперь будут неоплачиваемые нерабочие дни до 31».

JamesAllendale: «Для тех, кто запутался что продлили до 31-го и отменили с 12-го: теперь работать и свободно гулять не только можно, но и нельзя».

KabalMaster: «Все просто. Больше нет федерального закона. А значит — вступают в силу региональные ограничения. Каждый регион теперь сам определяет — что открыть, что закрыть».

KmyJIxy: «Объявлена неделя Шредингера».

Kvazistat: «Сказано ж, что отменяются общенациональные нерабочие дни. Дальше — на усмотрение глав регионов. Собянин уже дал понять, что до 31ого мая сидим дома».

Впрочем, некоторые уточнили, что для них ничего не поменяется, так как они и не прекращали работу:

Хtnsht: «У нас например и так все работают. И все дни работали, кроме мартовский, когда..на всякий случай работодатели сказали сидеть дома. А потом работать был дан приказ».

Nastsi: «В Ленобласти вообще-то тц открывают и фитнес-центры) в отдельных районах».

Мнения по поводу отмены также разделились. Одни пользователи Сети согласились, что дольше держать экономику на паузе уже нельзя.

Dr.Shtopor: «Самоизоляция была для снижения скорости заражения по стране и чтобы разгрузить больницы, подготовиться к кризису. Ну а постоянно так сидеть нельзя — экономика загибается. Поэтому и выпускают людей на работу. Сейчас самое время для создания действенной вакцины».

13Bars: «Самоизоляция:"незаконно, жрать нечего, а мне пофигу, вируса нет". Выходим на работу, пропуска отменили: "в стране вирус, мыжпомрем". Люди, что с вами не так?»

Tiumphh: «Когда сняли режим самоизоляции и ввели масочный режим посыпалась новая волна возмущений от народа.. Вышли на работу многие и опять недовольство, вы что как это работать, я хочу просто лежать дома и получать деньги».

Кто-то даже увидел в возмущении действиями властей корыстный интерес. Например, AlexeySokolov77:

«Это было предсказуемо. Не работайте -УУУУУУУ! Работайте — УУУУУУУ! Резко вскрылось, что некоторой части населения просто хотелось получить на халяву немножко денег».

Другие же указали на неизбежный конфликт работодателей и работников с детьми. Например, об этом написал житель Краснодарского края под ником Lokomnaz9:

«Разрешил наш президент всем выходить из дома. И полстраны вызвали на работу. А садики ведь закрыты. И говорят работодатели, пишите отпуск без содержания. Платить больше просто так не будем. И теперь или ребенка не с кем оставить, или идти и сидеть дальше дома, но без денег».

А пользовательница интернета под ником malinka.kalinka призналась, что ее муж за время самоизоляции отвык от работы:

«Муж не работал с конца апреля. Сначала он метался как тигр в клетке без работы, без привычного режима, без других людей. Потом немного расслабился…Решили сделать ремонт на кухне. Сделали…Вчера он как то погрустнел после прочтения сообщения в вайбере. Я подумала что как минимум уволили человека. Уже представила как на завтрак, обед и ужин варю детям картошку без соли и тут он говорит: "С завтрашего дня я выхожу на работу. Насовсем».

Некоторые же считают, что отменять режим нерабочих дней преждевременно, подозревая скрытые намерения властей.

KoshkaMira: «Как правило, орущие „выпустите“ не особо что-то и соблюдали. Им просто нужно гулять, и чтобы это происходило безнаказанно. А работать — нет. Рано им. Вот бесятся такие, на самом деле. Ещё до объявления самоизоляции уже старались никуда кроме магазинов/аптек/банков не выходить. Тяжело сидеть дома, но блин, считаю, что продлять дистанционку обязательно, и ужесточать режим. Зато идиоты непуганые как шлялись все это время по улице без масок, так и продолжают».

Zekameka: «Вирус в расцвете, каждый день обновляется рекорд заразившихся, самое время прекращать самоизоляцию, нужно ведь за поправочки проголосовать-то!»

Напоминаем, что по-прежнему необходимо соблюдать элементарные правила гигиены — чаще мыть руки, не трогать лицо без необходимости, придерживаться дистанции и носить маски.