Лже-потомок Рокфеллера, который обманывал Голливуд 

Вряд ли сын пьяницы и женщины легкого поведения, родившийся во Франции и проживший все детство в приюте, мог мечтать о несметных богатствах и известности. Тем не менее, Кристоф Роканкур сумел сделать свою жизнь весьма комфортной и весьма обеспеченной. Правда, для этого пришлось пойти на обман, но это детали. О том, как простой француз сумел обвести вокруг пальца звезд Голливуда и разбогатеть за их счет, рассказывает «Рамблер».

Справедливости ради, надо отметить, что поначалу Кристоф пытался зарабатывать деньги честным путем, но быстро понял, что ему это не подходит. Молодой человек начал оттачивать полученные в детском доме навыки мошенничества и жульничества. Сначала грабежи, налеты на магазины, затем хитроумные аферы — Роканкур выбрал такой способ заработать деньги. В 1991 году после ограбления ювелирного магазина в Женеве Кристофа объявили в розыск. Чтобы не попасть в тюрьму, Роканкур решил сбежать в Америку. И именно здесь сумел стать настоящим богачом.

Кристоф отлично научился играть на человеческих слабостях: жадности, наивности, жажды богатства и глупости. Он быстро понял, что обмануть даже самых известных людей довольно легко: необходимо лишь правильно создать себе историю. А по части выдумок французу не было равных. Так, он становился то сыном Рокфеллера или Софи Лорен , то называл себя племянником знаменитого продюсера Дино де Лаурентиса, то представлялся пилотом «Формулы-1». И ни разу никто даже не подумал проверить, так ли это на самом деле.

Фамилия Рокфеллера, по словам Кристофа, заставляла собеседников буквально млеть. У афериста даже часто не просили денег за остановку в номерах шикарных гостиниц. А на знаменитая фамилия Лаурентиса имела магическое воздействие на звезд Голливуда, особенно на тех, чьи карьеры близились к закату. Так, Кристоф с легкостью обвел вокруг пальца Микки Рурка и Жана-Клода Ван-Дамма, обещав им небывалый новый карьерный взлет и попросив лишь небольшой задаток в пару десятков тысяч долларов. Разумеется, актеры так и не сумели вернуть их, как, собственно, и обещанную славу.

Умело пользовался Кристоф и своей способностью очаровывать богатых дамочек. Он отлично разбирался в женской психологии и легко завоевывал сердца прелестниц, а также и их кошельки. Состоятельные барышни не жалели денег на своего галантного кавалера.

Несколько раз афериста пытались арестовать, но Роканкуру всегда удавалось выкручиваться. Но в 2001 году удача вдруг отвернулась от Кристофа, полиции Канады удалось задержать мошенника и даже на несколько лет посадить лже-Рокфеллера за решетку.

В тюрьме, надо отметить Кристоф времени зря не терял: он написал книгу "Я, Кристоф Роканкур, сирота, плейбой, заключенный", в которой описал события своей жизни и откровенно высмеял тех, кого сумел одурачить. Книга стала в Европе бестселлером.

Кристоф признавался, что вором себя не считает и вовсе не жалеет американских знаменитостей, которые, по сути, сами принесли ему свои деньги, возжелав приумножить богатство и вновь купаться в лучах славы. Тщеславие, глупость и жадность — вот в чем обвинял их Роканкур.

После выхода на свободу Кристофа отправили на родину во Францию. Там он обрел настоящую популярность: приглашали участвовать в ток-шоу, предлагали контракты на новую книгу о своей жизни и аферах, съемки в фильме о нем самом. Роканкур даже успел попробовать себя в роли телеведущего и певца.