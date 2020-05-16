Плебейки, которые стали правительницами

Сейчас браки принцев и королей с девушками без всякой голубой крови никого не смущают. Но раньше такие союзы всегда становились исключением. И все-таки они случались. «Рамблер» вспоминает несколько таких историй.

Феодора

Дочь смотрителя столичного цирка стала императрицей Византии и даже христианской святой. Феодора и ее сестры рано потеряли отца. Сестры исполняли акробатические трюки на арене цирка и подрабатывали жрицами любви. Позже красавица уехала в Египет вместе с любовником, но там он ее бросил, и в Александрии ей снова пришлось заняться продажей своих прелестей. Там же она сблизилась с монофизитами, которым потом покровительствовала. Монофизиты признавали лишь божественную природу Иисуса Христа и были в оппозиции к церковным властям.

Обратившись к религии, Феодора по возвращении в Константинополь занялась продажей собственного рукоделия, воздерживаясь от прежнего ремесла. Романтическая версия гласит, что будущий император Юстиниан увидел красавицу в окне. Историки склоняются к версии о том, что встречу устроила знакомая Феодоры актриса Македония. Так или иначе Юстиниан нашел в этой женщине все, что искал — красоту, ум, волю, хитрость и обаяние. Он дал ей титул патрицианки, добился изменения закона, который запрещал аристократам жениться на простолюдинках. Феодора очаровала даже дядю Юстиниана императора Юстина, но против брака выступила императрица Евфимия. Впрочем, после ее смерти они обвенчались.

1 апреля 527 года Юстиниан стал соправителем умирающего Юстина и императором, а Феодора — императрицей. У супругов не было детей, поэтому Феодора занималась устройством судьбы племянницы. Ходили слухи, что у нее были дети до брака с Юстинианом, но императрица не афишировала их существование. Несмотря на бурную юность, в браке Феодора заботилась о своей репутации и хранила верность мужу.

Феодора приняла много законов в пользу женщин низших сословий, принимала иностранных дипломатов и участвовала в важных переговорах, ни одно назначение не происходило без ее ведома. Феодора удержала мужа от бегства во время восстания Ника, убедив его афоризмом: «Царская порфира — лучший саван».

Императрица умело справлялась и с религиозными распрями, помирив монофизитов с официальной церковью и удержав богатые восточные провинции империи под властью Константинополя. Она была любима мужем до конца своей жизни, после ее смерти Юстиниан так и не женился.

Мария Амнийская

Она не входит в число знаменитых императриц Византии, однако тоже сумела примерить корону, хотя и не была аристократкой. О ее происхождении известно немного — она была армянкой, дочерью вдовы Ипатии. Кроме того, у нее была младшая сестра Миранфия, которая позже вышла замуж за знатного патриция. Мария приняла участие в первом смотре невест, который устроила императрица Ирина для своего сына Константина. Он был обручен с французской принцессой, но мать разорвала помолвку. Мария прошла строгий отбор — учитывался даже размер головы — попала в число 13 финалисток и в итоге победила. Правда, выбор сделала сама Ирина, мнение Константина никого не интересовало. Мария родила мужу двух дочерей Ирину и Ефросинию, но его любви так и не добилась. После семи лет брака Константин развелся с ней, вынудив Марию принять монашеский постриг. В монастыре на Принцевых островах она и умерла, но ее дочь Ефросиния позже стала женой императора Михаила II.

Натье, Жан-Марк. Портрет Екатерины I Алексеевны.

Екатерина I

Первую русскую императрицу по праву можно назвать настоящей Золушкой. Происхождение Марты неизвестно, ее отцом был то ли крестьянин, то ли мещанин Скавронский. В 17 лет она вышла замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе, который сразу же отбыл на войну. После взятия Мариенбурга русскими войсками Марта стала служанкой и любовницей фельдмаршала Шереметева, а позже ее забрал к себе князь Меншиков. Он же и познакомил Марту с Петром I. Позже Марта освоится в окружении царя, примет православие и новое имя, и даже получит некоторое образование в доме сестры Петра царевны Натальи. Ходили слухи, что после Полтавской битвы в плен попал и ее первый муж Крузе, которого как будто сослали в Сибирь, где он и умер. Однако доподлинно ничего неизвестно. Екатерина умела успокоить Петра во время припадков гнева, искренне интересовалась всеми делами и сопровождала его в военных походах. В 1712 году Петр на ней женился и короновал. Екатерина родила ему 11 детей, но выжили только дочери Анна и Елизавета. Петр проявлял необычную для него нежность в отношениях с женой, хотя за полгода до смерти наступило охлаждение из-за измены Екатерины с камергером Монсом, голову которого он подарил ей на блюде. Однако Петр скончался на ее руках, а после его смерти при поддержке Меншикова она стала императрицей. Впрочем, через 2 года она также умерла.

Кёсем-султан

Самая могущественная султанша Османской империи в тот период, когда государством правили матери султанов. В отличие от Роксоланы пережила мужа, в отличие от Нурбану и Сафие посадила на трон двух своих сыновей, оставаясь фактической главой государства 30 лет. Считается, что она была дочерью греческого священника, ее настоящее имя неизвестно. Став наложницей султана Ахмеда, она родила ему, по меньшей мере, трех сыновей и двух дочерей. При этом Кёсем наладила хорошие отношения и со старшим сыном Ахмеда от другой женщины Османом. Позже это поможет ей спасти своих детей от убийства. После смерти Ахмеда Кёсем, до того не слишком заметная, развернула бурную деятельность. В ходе дворцовой смуты, когда погиб Осман, а брат Ахмеда Мустафа был дважды смещен, так как был слабоумным, Кёсем все же посадила на трон сына Мурада. Позже она разделила с ним власть, а после его смерти возвела на престол последнего сына Ибрагима. Впоследствии Кёсем устранит его, чтобы передать власть внуку, и сама станет жертвой амбиций своей невестки. По приказу Турхан-султан ее убьют.