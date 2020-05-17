Знаменитые люди, которых подозревали в педофилии

Сейчас влечение к несовершеннолетним однозначно воспринимается и карается как тяжелое преступление. Однако еще в XIX веке отношение к этому явлению было более сложным. Известные люди, которых современники или потомки обвиняли в запретном пристрастии к детям — в статье «Рамблера».

Льюис Кэрролл

Математик, диакон, профессор, страстный фотограф и шахматист, детский писатель — он и при жизни удивлял современников, а потомков и вовсе озадачил. В его «Алисе» искали и находили подтверждение самых невероятных теорий. А после его смерти некоторые страницы личного дневника были вырваны и безвозвратно пропали.

Чарльз Доджсон был замкнутым и застенчивым человеком, сторонился шумных компаний и женщин. Зато прекрасно ладил с детьми, предпочитая дружить с девочками, считая их более совершенными чем мальчики. Он годами переписывался со своими маленькими подружками и обожал делать фотографии с ними, часами выбирая позы и костюмы. Моделью для съемок часто становилась Алиса Лидделл, но он снимал и других девочек — например, Эвелин Хэтч и Александру Китчин. Причем Кэрролл делал и полуобнаженные снимки. Родители девочек съемки разрешали — в викторианские времена дети считались объектом, который не может вызвать желание. Девочки подолгу гостили у него в доме. Окружающие относились к этому как к причуде писателя и только. Лишь в XX веке на это обратили внимание исследователи, заподозрив Кэрролла в педофилии. Впрочем, ни Алиса Лидделл, ни другие его юные подруги не сообщили позже ничего возмутительного о своих отношениях с писателем.

Однако сторонники версии о том, что Кэрролл был влюблен в маленькую Алису, обращают внимание на два факта. В дневнике писатель часто просил у бога сил, чтобы справиться с соблазнами и собственной природой, не уточняя, впрочем, о чем говорит. Кроме того, в июне 1863 года произошел разрыв многолетней дружбы писателя с семьей Лидделл. Некоторые исследователи утверждают, что Кэрролл просил руки юной Алисы и ему было отказано. По другой версии, он сказал ее родителям, что хотел бы жениться на Алисе, когда та повзрослеет. Это, вероятно, больше похоже на правду, ведь тогда ей было всего 11 лет. Как бы там ни было, утраченные страницы дневника писателя унесли с собой тайну Льюиса Кэрролла.

Джон Рёскин

Теоретик искусства, оказавший огромное влияние на прерафаэлитов, при жизни дважды стал героем скандальной светской хроники. Со своей первой женой Эффи Грей Рёскин познакомился, когда той было 12 лет. Он был на 9 лет старше. Рёскин несколько раз просил ее руки и в конце концов получил согласие, когда Эффи исполнилось 18 лет. Однако в первую брачную ночь Рёскин испытал отвращение к жене — существует предположение, что его шокировали волосы на ее теле. Возможно, контраст между скульптурой и телом живой женщины оказался для него критичным, хотя Эффи считалась красавицей. Спустя шесть лет супруги развелись по причине неисполнения супружеского долга Рёскиным. А через несколько лет он влюбился в Розу Ла Туш из строгой протестантской семьи. Ей было 11 лет, она отличалась крайней набожностью. В 17 лет она получила от него предложение руки и сердца, но ее родители отказали Рёскину — их смутила история с Эффи Грей. Рёскин повторил предложение, когда Роза уже стала юридической свободной. Но девушка согласилась только при условии отсутствия между ними интимных отношений, а это Рёскина не устроило. В 27 лет Роза умерла, а Рёскин до конца жизни оплакивал ее. Эта история часто упоминается в «Лолите» Набокова.

Эдгар По

Первой любовью американского классика стала Вирджиния Клемм, его двоюродная сестра. Он был старше ее на 13 лет. А в 1836 году, когда ей шел 14 год, они поженились. Для этого пришлось оформить брачную лицензию. Даже в XIX веке это вызвало противоречивую реакцию его друзей и врагов. Вирджиния скончалась через 11 лет, на 24 году жизни. А в творчестве Эдгара По возник устойчивый мотив смерти прекрасной женщины, который писатель считал самым поэтическим предметом на свете.