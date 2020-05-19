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Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини 

Lenta.ru и ещё 8 3 часа назад
Медсестра пришла на смену в прозрачном костюме и бикини
Фото: РИА Новости
Медсестра из Тульской областной больницы надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и попала на фото. Снимок публикуют «Тульские новости» во вторник, 19 мая.
Информацию подтвердил источник издания. По его словам, в защитном костюме работать очень жарко, поэтому медработник решила не надевать одежду, однако не ожидала, что костюм будет так просвечивать.
«Тульские Новости»
Собеседник «Тульских новостей» подчеркнул, что пациенты, находящиеся в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры.
За сутки 18 мая в Тульской области зафиксировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных почти за два месяца — 2637 человек.
В России четвертый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. Так, 18 мая сообщалось о 8926 новых случаях. 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 зараженных.
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