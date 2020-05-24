Как выглядит и чем занимается жена Мясникова 

Про биографию и врачебную карьеру Александра Мясникова , который также известен как доктор Мясников и ведущий программы "О самом главном", известно многое. У него есть жена, с которой они вместе уже много лет. "Рамблер" узнал, как она выглядит и чем занимается.

Доктор Мясников редко говорит о своей личной жизни, чаще он дает комментарии по профессиональной тематике. Врач был дважды женат, но первый брак состоялся у него еще в институте. Его первую супругу звали Инна, но от нее он ушел, когда встретил свою нынешнюю половину Наталью. Когда будущие супруги познакомились, оба состояли в отношениях. Как потом признавался сам Мясников, во время первых отношений у него умирал отец, поэтому он искал опору для себя.

@leonid_miasnikov

Наталья окончила Московский историко-архивный институт, работала в ТАСС. Вместе с супругой Натальей он отправился в командировку в Африку, где работал длительное время.

"Мы выживали. Конечно, без Наташи я бы просто сошел с ума. Я ей очень благодарен, что она помогла мне тогда не опуститься и не ожесточиться",

— говорил Мясников в программе "Судьба человека".

Когда супруги вернулись в Россию, Наталья забеременела. У нее были проблемы со здоровьем и врач предлагал ей сделать аборт. Кроме того, как заявил Мясников, он не видел себя в роли отца. В конце концов супруги договорились оставить ребенка, и в 1994 году родился сын Леонид, названный в честь дедушки. Он продолжил династию врачей и учится во Франции.

@alexander_myasnikov1

Некоторое время доктор со своей семьей жили в США. Мясников откровенно рассказывал, что в другой стране они сводили концы с концами, а у супруги начались проблемы с алкоголем.

"Я поздно понял, что дело так далеко зашло. Я упустил этот момент. Было бесполезно отбирать у нее алкоголь — она могла зарыть бутылки на участке, спрятать их в самых непредсказуемых местах"

Однако, вскоре Наталья осознала свое ужасное состояние и бросила пить совсем. Сейчас семья продолжает жить дружно, навещая сына во Франции. Наталье тоже пришлось несладко. СМИ узнали, что у Александра Мясникова есть внебрачная дочь Полина. Врач завел роман на стороне, но супруга его простила, и сейчас девочка редко общается с отцом и единокровным братом.