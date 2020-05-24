Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядит и чем занимается жена Мясникова 

Елизавета Назарова 16 минут назад
Как выглядит и чем занимается жена Мясникова
Фото: Доктор Мясников/Facebook
Про биографию и врачебную карьеру Александра Мясникова, который также известен как доктор Мясников и ведущий программы "О самом главном", известно многое. У него есть жена, с которой они вместе уже много лет. "Рамблер" узнал, как она выглядит и чем занимается.
Доктор Мясников редко говорит о своей личной жизни, чаще он дает комментарии по профессиональной тематике. Врач был дважды женат, но первый брак состоялся у него еще в институте. Его первую супругу звали Инна, но от нее он ушел, когда встретил свою нынешнюю половину Наталью. Когда будущие супруги познакомились, оба состояли в отношениях. Как потом признавался сам Мясников, во время первых отношений у него умирал отец, поэтому он искал опору для себя.
@leonid_miasnikov
Наталья окончила Московский историко-архивный институт, работала в ТАСС. Вместе с супругой Натальей он отправился в командировку в Африку, где работал длительное время.
"Мы выживали. Конечно, без Наташи я бы просто сошел с ума. Я ей очень благодарен, что она помогла мне тогда не опуститься и не ожесточиться",
— говорил Мясников в программе "Судьба человека".
Когда супруги вернулись в Россию, Наталья забеременела. У нее были проблемы со здоровьем и врач предлагал ей сделать аборт. Кроме того, как заявил Мясников, он не видел себя в роли отца. В конце концов супруги договорились оставить ребенка, и в 1994 году родился сын Леонид, названный в честь дедушки. Он продолжил династию врачей и учится во Франции.
@alexander_myasnikov1
Некоторое время доктор со своей семьей жили в США. Мясников откровенно рассказывал, что в другой стране они сводили концы с концами, а у супруги начались проблемы с алкоголем.
"Я поздно понял, что дело так далеко зашло. Я упустил этот момент. Было бесполезно отбирать у нее алкоголь — она могла зарыть бутылки на участке, спрятать их в самых непредсказуемых местах"
Однако, вскоре Наталья осознала свое ужасное состояние и бросила пить совсем. Сейчас семья продолжает жить дружно, навещая сына во Франции. Наталье тоже пришлось несладко. СМИ узнали, что у Александра Мясникова есть внебрачная дочь Полина. Врач завел роман на стороне, но супруга его простила, и сейчас девочка редко общается с отцом и единокровным братом.
Видео дня. Кошка упала в обморок, понюхав носок
Комментарии 2
Люди , Александр Мясников , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все вытащили, дом подожгли»: как делят наследство
«Все вытащили, дом подожгли»: как делят наследство
Какие научные открытия сделали заключенные
Какие научные открытия сделали заключенные
Джипы, пиво, грязь и голые девушки
Джипы, пиво, грязь и голые девушки
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
03:13
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
Безумный мир
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
01:53
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
Безумный мир
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
00:35
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
Безумный мир
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
00:11
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
Безумный мир
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
10:48
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
Безумный мир
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
03:20
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
Люди
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
02:24
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение