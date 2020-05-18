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Бастующую медсестру разоблачили благодаря одной детали на фото 

Lenta.ru 49 минут назад
Бастующую медсестру разоблачили из-за одной детали
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit разоблачили фальшивую медсестру, которая стала участницей протестов против введения карантина из-за распространения коронавируса в США. Юзеры обратили внимание на одну деталь в костюме женщины, которая выдала ее.
Фото было опубликовано в апреле в одной из групп в Facebook, к нему прилагалась подпись: «Эта храбрая медсестра стояла сегодня бок о бок с другими протестующими около особняка губернатора в городе Сент-Пол, Миннесота, и выступала за открытие штата». При этом женщина держала в руках плакат со словами «Медсестры за открытие».
В сети заметили, что на груди бастующего «медика» был прицеплен бейдж, нарисованный от руки. Это и убедило пользователей в том, что американка на самом деле только нарядилась сотрудницей больницы. Один из юзеров также обратил внимание на то, что одежда американки измята по местам сгибов. Благодаря этому он сделал вывод, что костюм только недавно был распакован.
Скриншот публикации собрал сотни комментариев, в которых пользователи принялись издеваться над женщиной и указывать на ее глупость. Многие также предположили, что за такие действия людей следует штрафовать или арестовывать.
Волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни прошла в США в апреле. Протестующие требовали возвращения на работу, а также заявляли о нарушении конституционных прав. Сообщалось, что Facebook начал удалять некоторые публикации об акциях. В частности, представители компании стерли посты об организации манифестаций в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске после консультации с руководством этих штатов.
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