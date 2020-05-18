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Как Рокфеллер заработал свой первый миллион 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как Рокфеллер заработал свой первый миллион
Фото: wikipedia.org
Джон Рокфеллер родился в сильно верующей протестантской семье. «Рамблер» расскажет, как Рокфеллер заработал первый миллион и сделал свою фамилию символом богатства.
В самом детстве Джон покупал на свои деньги конфеты и перепродавал их своим сестрам по завышенной цене. А в 13 лет Рокфеллер накопил 50 долларов и отдал их в кредит знакомому фермеру под 7,5% годовых. Окончив школу, Джон записался на бухгалтерские курсы, поскольку он не видел смысла в том, чтобы получать образование в колледже. Через некоторое время ему предложили пост помощника бухгалтера в компании Hewitt and Tuttle.
Еще до начала Гражданской войны Рокфеллер вместе с предпринимателем Морисом Кларком организовал торговую компанию «Кларк и Рочестер», которая специализировалась на продаже сена, мяса, зерна и других товаров. Во время войны им удалось заработать большую сумму денег, поскольку они занимались поставками этих продуктов многим частям армии.
Джон заметил, что популярность использования керосиновых ламп растет, что стимулировало спрос на нефтепродукты. И после войны он посвятил себя нефтяному бизнесу, основав компанию Standard Oil. Империя Рокфеллера стремительно росла и развивалась, пока не стала монополистом на нефтяном рынке. Однако в 1911 году Верховный суд США разделил Standard Oil на 34 предприятия. И тогда империя Рокфеллера распалась.
Несмотря на это, у Джона Рокфеллера остались огромные накопления. В 1918 году Берти Форбс, основатель журнала Forbes, составлял список 30 богатейших американцев, он поставил магната на первое место. На тот момент его состояние оценивалось в 1,2 миллиарда долларов. А когда Рокфеллер ушел из жизни, его капитал насчитывал 1,4 миллиарда.
Семья Рокфеллеров до сих пор является одной из самых богатых в мире.
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Люди , Джон Рокфеллер , Forbes
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