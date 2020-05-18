Почему внучка Эйнштейна жила на улице

У физика-теоретика Альберта Эйнштейна было три внука. Приемная дочь второго сына ученого, Ганса Альберта, Эвелин умерла в нищете. «Рамблер» расскажет, из-за чего внучке Эйнштейна приходилось жить на улице, и почему Эвелин приходится физику не внучкой, а дочкой.

После окончания школы, Эвелин поступила в Калифорнийский университет. Там она стала рьяной активисткой. Полиция не раз арестовывала девушку за участие в митингах. Несмотря на это, Эвелин получила степень магистра средневековой литературы и выучила пять языков.

Спустя некоторое время выяснилось, что Эвелин приходится внебрачной дочерью Альберту Эйнштейну, она родилась в результате непродолжительного романа с молодой балериной. Тогда физик попросил своего сына взять под опеку ребенка, чтобы избежать позора. Когда Эвелин узнала об этом, она всеми способами пыталась доказать миру свое родство с Эйнштейном.

Через некоторое время Эвелин вышла замуж за профессора антропологии Гровера Карца, который пытался доказать существование снежного человека. В браке они прожили 13 лет. Что стало причиной развода так и неизвестно, однако именно после разрыва жизнь Эвелин пошла под откос. Она переехала жить к отцу, но тот вскоре скончался, и Эвелин осталась на улице без жилья и денег. Девушка была вынуждена просить еду у прохожих.

Эвелин надоела такая жизнь, и она начала подрабатывать ловцом собак, позже устроилась кассиром на полставки, а затем даже работала в полиции. Просить денег у своих родственников девушка не хотела.

За пару лет ей удалось накопить небольшую сумму денег, на которую вместе с тремя новыми знакомыми она сняла жилье. В нем Эвелин провела остаток своей жизни. Она мечтала доказать свое родство со знаменитым физиком, однако ей так и не удалось это сделать. В 2011 году, в возрасте 69 лет, Эвелин скончалась.